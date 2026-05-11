Antalya'nın Aksu ilçesinde, serinlemek amacıyla girdiği Aksu Çayı'nda gözden kaybolan 22 yaşındaki Suriye uyruklu tarım işçisi Ahmet Mahmut Sadık'ı arama çalışmaları sürüyor.

Güzeloluk Mahallesi sınırları içinden geçen çaya iki arkadaşıyla birlikte giren Sadık, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde kayboldu. Durumun acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine hızla müdahale ekipleri yönlendirildi.

SU ALTI EKİPLERİ BÖLGEDE

Yetkililerin aktardığına göre, ihbarın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık personelinin yanı sıra Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri sevk edildi. Dalgıçların nehir yatağında ve su yüzeyinde yürüttüğü arama tarama faaliyeti kesintisiz şekilde devam ediyor.

ALANYA İÇİN DE GÜVENLİK UYARISI

Antalya genelindeki tarım havzalarında çalışan işçilerin yaşadığı bu tür olaylar, benzer coğrafi özelliklere ve tarım potansiyeline sahip Alanya'da da kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Dim ve Kargı çayları gibi akarsu yataklarının bulunduğu Alanya'da, tarım işçilerinin ve vatandaşların denetimsiz alanlarda suya girmesinin taşıdığı riskler bu olayla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Tatlı su akıntılarının ve nehir yataklarının, akıntı hızı ve zemin yapısı nedeniyle denizden çok daha farklı tehlikeler barındırdığı biliniyor.