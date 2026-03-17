Ramazan Bayramı yaklaşırken özellikle Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa hattında yaşanması beklenen yoğunluk için ulaşımda önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şehirler arası otobüs firmalarının turizm taşımacılığı için yetkilendirilmiş araçları da ek seferlerde kullanabileceğini açıkladı. Karar, bayram döneminde bölgeye yönelik artan seyahat talebi açısından doğrudan etkili olacak.

ALANYA VE ANTALYA HATLARINDA YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Bayram tatillerinde hem memleket ziyaretleri hem de tatil planları aynı döneme denk geliyor. Bu durum özellikle Antalya ve Alanya otobüs seferlerinde bilet bulmayı zorlaştırabiliyor. Bakanlık, mevcut tarifeli seferlerin yetersiz kalabileceğini dikkate alarak ek kapasite oluşturulmasına izin verdi.

Uraloğlu, “Bayramda yoğunluk olacağını öngörüyoruz. Mevcut seferlerin talebi karşılayabilmesi için otobüs firmalarının turizm amaçlı araçlarını da kullanabilmesine imkan tanıdık” dedi.

TURİZM ARAÇLARI DEVREYE GİRECEK

Yeni düzenlemeye göre B1 ve D1 yetki belgesi olan otobüs firmaları, belirli kurallara uymak şartıyla ek sefer düzenleyebilecek. Bu kapsamda firmalar, turizm taşımacılığı yapan ve 25 koltuk üzeri kapasiteye sahip araçları da kullanabilecek.

Ancak firmaların tarifeli hat dışına çıkmaması, mevcut ücret tarifesine uyması ve tüm sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca yapılan seferlerin U-ETDS sistemine bildirilmesi şartı aranıyor.

29 MART’A KADAR DEVAM EDECEK

Alınan karar doğrultusunda ek sefer uygulaması 29 Mart gün sonuna kadar devam edecek. Bu süreçte özellikle İstanbul–Antalya, Ankara–Alanya ve iç hat turizm bağlantılarında sefer sayısının artması bekleniyor.

Turizm sezonunun erken hareketlendiği Antalya bölgesinde bu düzenleme, hem yerli turist akışını kolaylaştıracak hem de bayram döneminde yaşanan ulaşım sıkıntılarını azaltabilecek.