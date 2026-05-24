Sert açıklamalarda bulunan Kandemir, "Bizim siyasi tarzımızda genel başkanımız kimse onun ardından gitmek vardır. Kemal Kılıçdaroğlu bir zamanlar bizim genel başkanımızdı, şimdi değil. Onun cumhurbaşkanı seçilmesi için günlerce sokaklarda çalıştık, çalmadık kapı bırakmadık" dedi.

"ARKADAŞIN TEK HEVESİ ERDOĞAN'I SEÇTİRMEKMİŞ"

Sözlerine sert eleştirilerle devam eden İlçe Başkanı Bülent Kandemir, eski genel başkana yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Anladık ki arkadaşın içindeki hedef cumhurbaşkanı seçilmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazanması değilmiş. Arkadaşın içindeki tek bir heves, Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçmekmiş. Bir de utanmadan bağırıyor, 'Hayırlı olsun ülkemize, partimize' diyor. Bize hayırlı uğurlu olmadı bu karar!"

"BİZİ GÖREVDEN ALABİLİRLER, ALSINLAR!"

Alınan kararları ve mevcut yapıyı tanımadıklarını ilan eden Kandemir, koltuk sevdalısı olmadıklarını ve mücadeleye her şartta devam edeceklerini vurguladı: "Biz Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanımıyoruz. İsterlerse bizi bir yazıyla görevden alabilirler. Alsınlar! Benim bir parti çatısı altında mücadele etmem gerekmez. Biz sizlerle beraber sokakta mücadelemize devam ederiz. Burada açık yüreklilikle ilan ediyorum ki; Kemal Kılıçdaroğlu’nu tanımıyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin sadece partililere ait olduğunun altını çizen Kandemir, açıklamalarını şu çarpıcı sözlerle noktaladı: "Cumhuriyet Halk Partisi'ni, partililerin seçtiği genel başkan yönetir. Biz yasayla, dayatmayla oraya oturmuş kuklaları tanımıyoruz. O kuklalar bizi yönetemez! Bu çıkardıkları kararı tanımıyoruz. Tüm bunlara rağmen aydınlık günler bizi bekliyor."

Kaynak: Haber Merkezi