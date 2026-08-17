Anahtar Parti Antalya İl Başkanı Turhan Faruk Tuncer, 17 Ağustos 1999

Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü kapsamında yazılı bir mesaj yayımladı. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre Tuncer, Türkiye'nin sismik gerçekliğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirterek, afet yönetimi ve müteahhitlik sisteminde köklü değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Yaşanan felaketlerden gerekli derslerin çıkarılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Tuncer, 17 Ağustos'un sadece bir tarih değil, denetimsizliğin ödetmiş olduğu ağır bedellerin simgesi olduğunu ifade etti. Doğru mühendislik ve liyakatli uygulamanın hayat kurtardığına dikkat çeken il başkanı, güvenli barınmanın en temel vatandaşlık hakkı olduğunun altını çizdi.

İHMALE VE MALZEMEDEN ÇALANLARA AĞIR YAPTIRIM TALEBİ

Yapı güvenliğinin hiçbir ticari kaygıya feda edilemeyeceğini belirten Tuncer, projelerden taviz veren ve standart dışı malzeme kullanan firmalara yönelik cezaların caydırıcı seviyeye çekilmesini istedi. Maliyetleri düşürmek adına insan hayatını tehlikeye atan sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan Tuncer, konunun doğrudan ailelerin geleceğini ilgilendirdiğini dile getirdi.

DENETİMLER NASIL YAPILMALI?

Uzmanlara göre etkin bir yapı denetim süreci, zemin etüdünden başlayarak iskan aşamasına kadar bağımsız laboratuvar testleri ve yerinde kontrolleri kapsıyor. Bu bağlamda Tuncer de denetimlerin yalnızca evrak üzerinden yürütülmesine karşı çıkarak, temelden çatıya kadar her aşamanın sahada titizlikle incelenmesi gerektiğini aktardı. Mevzuata aykırı işlemlere göz yuman yetkililerin de yasal sorumluluk taşıması gerektiği ifade edildi.

ANTALYA VE İLÇELERİNDE DEPREM HAZIRLIĞI YETERLİ Mİ?

Açıklamada, hızla artan nüfusu ve yoğun yapılaşmasıyla dikkat çeken Antalya'nın afet hazırlıklarına da özel bir parantez açıldı. Kentin yapı stoku, toplanma alanları ve altyapısının sürekli güncellenmesi gerektiği belirtildi. Turizm ve inşaat sektörünün kalbi konumundaki Alanya ve çevresindeki ilçelerde de muhtemel etkileri yakından takip edilen bu çağrı, güvenli şehirler inşa etmenin sadece yeni binalar yapmaktan ibaret olmadığını ortaya koyuyor.

Afet yönetiminin deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine indirgenemeyeceğini söyleyen Tuncer, asıl başarının riskli binaların önceden dönüştürülmesiyle sağlanacağını kaydetti. Başkan Tuncer, depreme değil ihmale yenilmemek için çalışacaklarını belirterek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.