Ciltteki kahverengi lekelerin temelinde genellikle cilde rengini veren melanin pigmentinin belirli bölgelerde artması bulunuyor. Ancak bu pigment artışının nedeni kişiden kişiye değişebiliyor. Bu nedenle sadece lekenin rengine bakılarak tedaviye başlanması doğru sonuç vermeyebiliyor. Özellikle yanak, alın ve üst dudak çevresinde simetrik şekilde görülen kahverengi lekeler melazma ile ilişkili olabiliyor. Melazmanın gelişiminde hormonal faktörlerin yanı sıra güneş ışığı da önemli rol oynuyor. Gebelik döneminde veya hormonal değişikliklerle birlikte daha belirgin hale gelebiliyor. Yıllar içinde özellikle güneşe açık bölgelerde ortaya çıkan kahverengi lekeler ise güneş hasarıyla ilişkili olabiliyor.

El sırtı ve yüzde sık görülen bu lekeler, halk arasında “yaşlılık lekesi” olarak da biliniyor. Kahverengi lekelerin bir başka nedeni de cildin geçirdiği iltihaplanma veya hasar. Sivilce, yanık, tahriş veya yara iyileştikten sonra bölgede koyu renkli bir iz kalabiliyor. Bu durum “postinflamatuvar hiperpigmentasyon” olarak adlandırılıyor. Özellikle cildi sıkmak, kaşımak veya tahriş etmek bu tür lekelerin belirginleşmesine katkıda bulunabiliyor. Dr. Hatice Parlak Subaşı, tedavi öncesinde lekenin tipi, derinliği, yaygınlığı ve ortaya çıkış nedeninin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Tedavide doktor kontrolünde leke açıcı ürünler, kimyasal peeling ve uygun hastalarda çeşitli lazer uygulamaları kullanılabiliyor. Bazı destekleyici dermatolojik işlemler de kişinin cilt yapısına göre değerlendirilebiliyor. Her yöntemin her leke tipi için uygun olmadığı unutulmamalı. Cilt lekelerinin tedavisi çoğu zaman zaman ve düzenli takip gerektiriyor. Leke açıcı ürünlerin kontrolsüz kullanılması tahrişe neden olabileceği gibi bazı lekelerin daha belirgin hale gelmesine de yol açabiliyor. Bu nedenle özellikle güçlü içerikli ürünlerin dermatolog önerisiyle kullanılması önem taşıyor. Lekenin nedeni yalnızca güneş olmasa bile ultraviyole ışınları mevcut pigmentasyonu koyulaştırabiliyor. Bu nedenle geniş spektrumlu güneş koruyucu kullanmak, şapka ve fiziksel koruyucu yöntemlerden yararlanmak ve yoğun güneş maruziyetinden kaçınmak lekelerin kontrolünde önemli rol oynuyor. Yeni ortaya çıkan, hızla büyüyen, renk veya şekil değiştiren, kanayan ya da uzun süredir geçmeyen her koyu renkli oluşumun yalnızca “güneş lekesi” olduğu düşünülmemeli. Dr. Hatice Parlak Subaşı, bu tür değişikliklerde dermatoloji uzmanına başvurulmasının doğru tanının konulması ve uygun tedavinin belirlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: CNN Türk