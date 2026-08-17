ABD’DE yaşayan eski NBA oyuncusu Enes Kanter Freedom, ülkede trans sporcuların kadın spor kategorilerine katılımı konusunda devam eden tartışmaların ardından yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

2011 NBA Draftı ile Amerikan basketboluna adım atan ve uzun yıllar NBA’de farklı takımların formasını giyen Kanter, kadın basketbol ligi WNBA’de oynama konusundaki çıkışıyla dikkat çekti.

“KENDİMİ KADIN OLARAK GÖRÜYORUM”

Paylaşılan habere göre Kanter’in açıklaması, trans kadın sporcuların kadın kategorilerinde mücadele etmesine ilişkin yaklaşımları protesto etme amacı taşıyor.

Kanter, konuya ilişkin açıklamasında, “Ben de kendimi bir kadın olarak görüyorum. Kadın olduğumu düşünüyor ve hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Eski NBA oyuncusunun bu sözlerinin ardından WNBA’de oynayabilmek için gerekli şartları karşıladığını öne sürdüğü ve bu yönde başvuruda bulunduğu iddia edildi.

TRANS SPORCULAR TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

ABD’de trans sporcuların hangi kategorilerde mücadele edebileceği uzun süredir spor ve siyaset dünyasında tartışılan konular arasında bulunuyor. Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasının ardından konu ülkedeki siyasi gündemin de önemli başlıklarından biri haline geldi.

Kanter’in açıklamasının da bu tartışmaya yönelik bir protesto niteliğinde olduğu aktarıldı. Haberde, Kanter’in biyolojik cinsiyet yerine kişinin beyanının kadın spor kategorilerine katılım için yeterli görülmesine karşı çıktığı ve açıklamalarını bu görüşünü göstermek amacıyla yaptığı belirtildi.

WNBA’DE OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kanter’in açıklamalarının en dikkat çeken bölümü ise WNBA’de forma giyme isteğini dile getirmesi oldu. Kendisini kadın olarak gördüğünü söyleyen Kanter, bu gerekçeyle kadın basketbolunda oynayabileceğini savundu.

Söz konusu çıkış kısa sürede tartışmaya neden olurken, açıklamanın gerçek bir cinsiyet geçişi duyurusundan ziyade trans sporculara ilişkin kuralları eleştirmek amacıyla yapıldığı, paylaşılan haberin kendi anlatımından anlaşılıyor.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Haberde Kanter’in çıkışının ABD’de bazı çevrelerden tepki gördüğü de ileri sürüldü. Özellikle Demokrat Parti’ye yakın bazı isimlerin açıklamaları kasıtlı bir provokasyon olarak değerlendirdiği ve olası başvurunun kabul edilmemesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

ABD vatandaşlığı aldıktan sonra soyadını Freedom olarak değiştiren Enes Kanter, basketbol kariyerinin ardından yaptığı siyasi ve toplumsal konulardaki açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor.