GÜNEŞİN UV ışınlarına uzun süre ve korunmasız şekilde maruz kalmak; erken cilt yaşlanması, leke ve cilt kanseri riskinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, yalnızca güneş koruyucu kullanmanın yeterli olmadığını belirtiyor. Öte yandan ürünün doğru miktarda ve uygun aralıklarla uygulanmasının da önemli olduğu vurgulanıyor.

YETERLİ MİKTARDA SÜRMEMEK

Güneş koruyucunun önerilenden daha az miktarda uygulanması, ürünün ambalajında belirtilen SPF düzeyinde koruma sağlamamasına neden olabilmektedir. Özellikle yüz, boyun, kulak ve el gibi güneşe açık bölgelerin yeterince sürülmesi önemlidir.

ÜRÜNÜ SADECE GÜNEŞE ÇIKARKEN KULLANMAK

Güneş koruyucuyu dışarı çıkmadan hemen önce sürmek yerine, ürünün cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturabilmesi için önerilen süreye dikkat edilmelidir. Ayrıca terleme, yüzme veya havluyla kurulanma sonrasında koruyucunun etkisi azalabileceğinden yeniden uygulanması gerekir.

SPF DEĞERİNE BAKIP UVA KORUMASINI GÖZ ARDI ETMEK

Yalnızca yüksek SPF değerine odaklanmak, güneş koruyucu seçerken yapılan yaygın hatalardan biridir; çünkü SPF esas olarak UVB ışınlarına karşı korumayı ifade eder. Geniş spektrumlu ürünlerin tercih edilmesi, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı daha kapsamlı koruma sağlamaya yardımcı olur.

KAPALI HAVALARDA GÜNEŞ KORUYUCU KULLANMAMAK

Bulutlu veya serin havalarda güneş ışınlarının zararlı etkisinin tamamen ortadan kalktığı düşüncesi doğru değildir. UV ışınlarının önemli bir bölümü bulutlardan geçebildiği için gün içinde dışarıda bulunulacaksa güneşten korunma önlemlerinin sürdürülmesi gerekir.

GÜNEŞ KORUYUCUYU TEK BAŞINA YETERLİ GÖRMEK

Güneş koruyucu kullanmak, güneşten korunmanın önemli bir parçası olsa da tek başına tam koruma sağlamaz. Özellikle UV ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölgede kalmak, şapka ve UV korumalı giysiler kullanmak ve mümkün olduğunca doğrudan güneş maruziyetini azaltmak gerekir.

Kaynak: CNN