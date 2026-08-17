Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri kapsamında Antalya, 233 plajıyla dünya şehirleri arasında birinci sıraya yerleşti. Ancak bu küresel başarı, son dönemde Akdeniz kıyılarında artış gösteren plastik ve mikroplastik kirliliği tartışmalarının gölgesinde kaldı. Uzmanlar, deniz kirliliğinin devam etmesi halinde mevcut bayrakların kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

FEE verilerine göre Türkiye genelinde mavi bayraklı plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Ülke genelinde 580 plaj, 30 marina, 26 bireysel yat ve 18 turizm teknesi olmak üzere toplam 654 mavi bayrak bulunuyor. Bu rakamlarla Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya genelinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

DÜNYA SIRALAMASINDA ANTALYA ZİRVEYİ BIRAKMADI

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz'un aktardığı verilere göre, dünyanın en çok mavi bayrağa sahip ilk 20 şehri listesine Türkiye'den beş il girmeyi başardı. Zirvede 233 bayrakla Antalya yer alırken, onu 154 bayrakla Yunanistan'ın Girit adası ve 110 bayrakla Muğla takip etti. Listede Türkiye'den İzmir 64 bayrakla dokuzuncu, Balıkesir 48 bayrakla on birinci, Aydın ise 39 bayrakla on beşinci sırada konumlandı.

MAVİ BAYRAKLI KIYILARDA KİRLİLİK ÇELİŞKİSİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Mavi bayrak statüsü, su kalitesinin düzenli ölçümünü ve çevre yönetimini zorunlu kılıyor. Ancak bu statünün kalıcı olabilmesi için görünür kirliliğin de önlenmesi şart. Recep Yavuz, bölgedeki plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çekerek, dünyanın en çok mavi bayrağına sahip şehrinde deniz kirliliğinin konuşulmasının üzücü bir tezat oluşturduğunu belirtti. Yavuz, "Hak ederek aldığımız bayrakları geri verme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Turist raporlara değil, gördüğü bulanık suya ve yüzen plastiklere bakar" ifadelerini kullandı.

Turizmin ana sermayesinin deniz ve güneş olduğunu vurgulayan uzmanlar, ekosisteme zarar veren bireysel ve ticari atıkların acilen kontrol altına alınması gerektiğini belirtiyor. İspanya'nın Mallorca adası gibi rakip destinasyonların sahillerde katı çevre kuralları uyguladığı bir dönemde, Antalya'da sahillere atılan sigara izmaritleri ve kaynağı belirsiz tekne atıkları sektör için büyük bir risk oluşturuyor. Kirlilik sorununun çözülmemesi durumunda, bölge turizminin ana unsurunu kaybetme tehlikesiyle yüzleşeceği öngörülüyor.