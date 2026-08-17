Türkiye'ye giriş yapan turistlerin konaklama eğilimlerini ölçen yeni bir analiz, Antalya'nın sektördeki tartışmasız ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Turizm Databank tarafından hazırlanan Turist-Tesis Dönüşüm Endeksi (TTDE) verilerine göre, kente gelen ziyaretçi sayısıyla otellerdeki konaklama oranları arasında pozitif bir ayrışma yaşandı.

Sadece sınır kapıları ve havalimanı verilerinin turizm hareketliliğini tam yansıtmadığı gerçeğinden yola çıkılan araştırmada, şehirlere giriş yapan turistlerle tesislerde konaklayanların oranları karşılaştırıldı. Açıklanan resmi rakamlara göre Antalya, 5,25 milyon turist girişine ev sahipliği yaparken, şehirdeki konaklama tesislerinde toplam 8,68 milyon giriş kaydedildi. Bu istatistikler sonucunda kentin TTDE değeri 165,4 olarak belirlendi.

DİĞER ŞEHİRLERDEN ANTALYA'YA TRANSFER

Raporda aktarılan detaylar, Türkiye'deki turizm hareketliliğinin giriş yapılan şehirle sınırlı kalmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Turistlerin ülkeye giriş yaptıktan sonra tatillerini geçirmek üzere farklı destinasyonlara transfer edildiği belirtildi. İstanbul, Edirne ve Artvin gibi illerde sınır girişleri yüksek görünmesine rağmen tesis girişlerinin düşük kalması bu durumu doğrularken, Antalya ve Muğla gerçek konaklama merkezleri olarak ön plana çıktı.

BU VERİLER ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Tesis girişi sayısının turist sayısına bölünmesiyle elde edilen TTDE oranının Antalya'da bu denli yüksek çıkması, bölgedeki yatak kapasitesinin önemini gösteriyor. Özellikle Alanya gibi devasa konaklama altyapısına sahip ilçelerin, çevre illerden veya İstanbul üzerinden ülkeye giriş yapan turistleri ağırlayarak bu istatistiğe doğrudan katkı sağladığı değerlendiriliyor. Bölgenin yatak arzı, şehrin konaklama endeksindeki başarısının temel direklerinden birini oluşturuyor.

Sektör temsilcileri, sadece sınır kapısı verilerine odaklanmak yerine gerçek konaklama rakamlarının analiz edilmesinin, pazar stratejilerinin belirlenmesinde daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını ifade ediyor. Antalya, hem doğrudan uçuşlarla gelen hem de kara yolu transferiyle şehre ulaşan milyonlarca turisti ağırlayarak turizmdeki liderliğini sürdürüyor.