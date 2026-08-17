FORMÜLÜN ilk adımı, yatmadan yaklaşık 10 saat önce kafein tüketimini bırakmayı öneriyor. Bu süre herkes için zorunlu bir sınır değil. Ancak kafeinin etkisi uzun süre devam edebiliyor ve araştırmalar yatmadan 6 saat önce alınmasının bile bazı kişilerde uykuyu bozabileceğini gösteriyor. Kafeinin ortalama biyolojik yarılanma ömrü de yaklaşık 3-7 saat arasında değişebiliyor. Özellikle kafeine hassas kişiler için kahve, enerji içeceği veya yoğun kafein içeren ürünleri günün daha erken saatlerinde tüketmek daha uygun olabilir. Uyumadan hemen önce ağır bir öğün tüketmek uyku konforunu bozabiliyor. Alkol ise başlangıçta uyku getiriyor gibi görünse de gecenin ilerleyen saatlerinde uykunun bölünmesine neden olabiliyor. CDC, yatmadan önce büyük öğünlerden ve alkolden kaçınılmasını öneriyor. Ancak herkes için kesin bir “3 saat” sınırı bulunmuyor; bu süre pratik bir uyku rutini olarak değerlendirilebilir. Uykuya yaklaşırken e-posta, işle ilgili mesajlar ve zihni yoğun biçimde meşgul eden görevlerden uzaklaşmak rahatlamayı kolaylaştırabilir. Uykuya geçiş öncesinde sakin bir rutin oluşturmak, her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak ve yatak odasını dinlenmeyle ilişkilendirmek sağlıklı uyku alışkanlıklarının önemli parçaları arasında bulunuyor. Telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı özellikle içerik zihinsel olarak uyarıcıysa uykuya geçişi zorlaştırabiliyor. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, yatmadan yaklaşık 30-60 dakika önce elektronik cihazlardan gelen ışığın sınırlandırılmasını öneriyor. Bu nedenle “1 saat önce ekranı bırakmak” uygulanabilir bir uyku alışkanlığı olabilir. Formüldeki “0”, sabah alarmı çaldığında erteleme tuşuna basmamayı ifade ediyor. Ancak asıl önemli nokta tek başına erteleme düğmesi değil; mümkün olduğunca düzenli bir uyku ve uyanma saatinin korunması. Her gün benzer saatlerde yatıp kalkmak vücudun uyku-uyanıklık düzenini destekleyen temel alışkanlıklardan biri olarak öneriliyor. Uyku gelmediği halde uzun süre yatakta dönüp durmak yerine yaklaşık 20 dakika içinde uyuyamadığınızda yataktan kalkmak önerilebiliyor. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nin uykusuzlukta kullandığı “uyaran kontrolü” yaklaşımında da kişi uyuyamıyorsa yataktan çıkıp sakin bir aktivite yapıyor ve uykusu geldiğinde tekrar yatağa dönüyor. Bu yöntemin tamamının aynı saat aralıklarıyla uygulandığında uykusuzluğu tedavi ettiğini gösteren yerleşik bir bilimsel kanıt bulunmuyor. Buna karşılık kafeini ve alkolü yatma saatinden uzaklaştırmak, ekran kullanımını azaltmak, düzenli uyku saatleri oluşturmak ve uyuyamadığınızda uzun süre yatakta kalmamak gibi öneriler uyku sağlığı rehberleriyle büyük ölçüde örtüşüyor. Uyku problemi haftalar boyunca devam ediyor, gün içinde belirgin uyku hali yaratıyor veya yaşam kalitesini bozuyorsa yalnızca bu tür yöntemlere güvenmek yerine uzman değerlendirmesi gerekiyor. Kronik uykusuzlukta bilişsel davranışçı terapi (CBT-I), kanıta dayalı birinci basamak tedaviler arasında yer alıyor.

Kaynak: CNN Türk