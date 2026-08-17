Döşemealtı'nda meydana gelen sıra dışı trafik kazası, ortaya çıkardığı görüntülerle dikkat çekti. Boya yüklü bir TIR’ın devrilmesinin ardından yola saçılan mor boya, güzergahtan geçen çok sayıda aracın çeşitli bölümlerini kapladı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde boya bulunan TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle TIR’ın taşıdığı boyalar yola ve çevreye saçıldı.

YOL MOR BOYAYLA KAPLANDI

TIR’dan dökülen boya kısa sürede yol yüzeyine yayıldı. Kazanın hemen ardından güzergahtan geçen sürücüler ise yoldaki boyanın araçlarına sıçramasına engel olamadı.

Özellikle araçların yol yüzeyine yakın bölümleri mor boyayla kaplandı. Bazı otomobillerin lastikleri ve jantlarının tamamen mora döndüğü görülürken, plaka, tampon ve kaporta bölümlerinde de yoğun boya izleri oluştu.

ARAÇLARIN LASTİK VE JANTLARI MORA DÖNDÜ

Yoldaki boyanın üzerinden geçen araçlarda ortaya çıkan görüntü sürücüleri şaşkına çevirdi. Lastiklerden sıçrayan boya nedeniyle bazı araçların çamurluk ve kaporta bölümlerine kadar mor lekeler oluştu.

Sürücüler, araçlarında oluşan boya tabakasını fark etmelerinin ardından temizlik yapabilecekleri noktalara yöneldi.

AKARYAKIT İSTASYONUNA AKIN ETTİLER

Mora boyanan araçlarını temizlemek isteyen çok sayıda sürücü, çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi. İstasyonda peş peşe duran ve çeşitli bölümleri mor renge bürünen araçlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sürücülerin araçlarını temizletmeye çalıştığı anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çok sayıda aracın özellikle tekerlek ve alt bölümlerinin mor boya içerisinde kaldığı görüldü.

Kazanın ardından TIR’ın devrilme nedeninin belirlenmesi ve yola saçılan malzemenin temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.