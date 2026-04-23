Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, şehir merkezinde yaşanan olay hem çevre esnafını hem de vatandaşları tedirgin etti. Serdengeçti Parkı içerisinde bulunan dev LED ekranın ayak kısmından gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar, ekipleri harekete geçirdi.

KÖTÜ KOKU İHBARI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi üzerindeki parkta meydana geldi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali işletmecisinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

LED EKRANIN AYAĞINDA BULUNDU

Parkta inceleme yapan ekipler, kötü kokunun kaynağını tespit etmek için dev LED ekranın ayak kısmını kontrol etti. Yapılan kontrollerde, ekranın taşıyıcı bölümünde bir erkek cesedi bulundu. İlk değerlendirmelere göre şahsın yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği ve cesedin ileri derecede bozulduğu belirlendi.

KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğini belirlemek için çevrede araştırma yapıldı ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Polis ekipleri, şahsın bölgede yaşayan veya parkta zaman geçiren biri olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ADLİ TIPA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından kimliği belirsiz erkeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

Şehir merkezinde yaşanan bu olay, güvenlik ve sosyal alanların denetimi konusunu yeniden gündeme getirdi.