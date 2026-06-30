Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derecenin üzerinde ölçüldü. Akdeniz'in ılık suları serinlemek isteyenlerin ilk tercihi olurken, Antalya'nın dünyaca ünlü plajlarında yoğunluk dikkat çekti.

Konyaaltı Sahili Doldu Taştı

Sıcak havanın etkisini sabah saatlerinden itibaren hissettirdiği kentte, özellikle Konyaaltı Sahili erken saatlerden itibaren hareketlenmeye başladı. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti.

Çocuklar sahilde oyun oynarken, çok sayıda kişi Akdeniz'in serin sularında yüzerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı. Plajlarda zaman zaman yoğunluk oluşurken, cankurtaran ekipleri de olası olumsuzluklara karşı görev yaptı.

Gölge Alanlar Büyük İlgi Gördü

Yakıcı güneş ışınlarından korunmak isteyen vatandaşlar ve turistler, şemsiye, şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlarla dışarı çıkmayı tercih etti. Sahillerdeki gölgelik alanlar gün boyunca dolup taşarken, birçok kişi ağaç altlarında ve kafe teraslarında vakit geçirdi.

Kent merkezinde gezen turistlerin büyük bölümünün de şemsiye kullandığı, el vantilatörleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

Çocuklar Fıskiyelerde Serinledi

Kent merkezindeki park ve meydanlarda bulunan süs havuzları ile fıskiyeler, sıcak havadan bunalan çocukların uğrak noktası oldu. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar suyun altında eğlenirken, renkli görüntüler oluştu.

Uzmanlardan Güneş Uyarısı

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesi, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri ise sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirirken, Antalya'da hem hava sıcaklığının hem de hissedilen sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı.