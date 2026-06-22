MAHKEME, Green Park Oteller Zinciri’ne ait Yeşilyurt Şirketi’nin mülkiyetindeki ve hazine arazisine dayanan fidanlık alanında bulunan otel projeleri ile ilgili karar verdi. Biri 232 oda ve 700 yatak kapasiteli, diğeri ise 89 oda ve 194 yatak kapasiteli olmak üzere iki otel projesine ilişkin Antalya Valiliği tarafından verilen ÇED kararlarının bilimsel esaslara, kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı.

Davalar, Mimarlar Odası ile bölge sakinleri tarafından açıldı. Davacılar, proje alanlarının Akdeniz foku ve Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarıyla yakın ilişki içinde bulunduğunu, çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediğini ve kapsamlı bir ÇED sürecinin zorunlu olduğunu savundu.

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyeti, proje alanlarının nesli tehlike altındaki türler açısından önemli habitatlar içerdiğini tespit etti. Raporda ayrıca jeolojik ve hidrojeolojik incelemelerin yetersiz olduğu, taşkın riski değerlendirmelerinin eksik bırakıldığı, atık su yönetimine ilişkin yeterli teknik analizlerin bulunmadığı ve bölgede planlanan diğer turizm yatırımlarıyla birlikte oluşabilecek kümülatif çevresel etkilerin incelenmediği belirtildi. Kararda, proje tanıtım dosyalarının çevresel etkileri ortaya koymak bakımından eksiklikler içerdiği, bölgenin doğal sit statüsü, kıyı ekosistemi ve hassas türler üzerindeki olası etkilerin yeterince değerlendirilmediği vurgulandı. Antalya 1. İdare Mahkemesi, her iki projeye ilişkin "ÇED Gerekli Değildir" kararlarını iptal ederken, yargılama giderleri ve vekâlet ücretlerinin davalı idare tarafından karşılanmasına hükmetti.

“KIYI PLANLARI DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

Gazipaşa Hepimizin Platformu yaptığı açıklamada, “Gazipaşa’nın Koru Sahili’nde Antalya Valiliği tarafından verilen iki ayrı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı, Antalya 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Koru Sahili, toplamda yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda küçük bir sahildir. Kıyı bölgesi Nitelikli Doğal Koruma Alanı, otellerin yapılmasının planlandığı geniş alan ise Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statüsündedir. Yani bölgenin tamamı, eski adıyla sit alanıdır. Ayrıca burası Önemli Doğa Alanı olup Akdeniz fokları ile deniz kaplumbağalarının yaşam alanıdır. Bölgenin arka kısmında ise tarım arazileri bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu kıyı için Valilik tarafından dört ayrı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verilmişti. Ancak söz konusu otel projeleri için hazırlanan ÇED raporları, bölgenin gerçek verileriyle uyuşmuyor; dayanak alınan kıyı planları ise bölgede devasa beton otellerin inşa edilmesini öngörüyordu. Bizler, hem halkın kıyıları kullanma hakkını korumak hem de doğal yaşamın devamlılığını sağlamak amacıyla, Antalya Mimarlar Odası ile birlikte bu ÇED kararlarına karşı dava açtık.

Söz konusu parsellerden biri, Green Park Oteller Zinciri’ne ait Yeşilyurt Şirketi’nin mülkiyetindedir. Diğer parseller ise temeli Hazine arazisine dayanan Fidanlık alanında bulunmaktadır. Fidanlık bölgesi, üç büyük otel projesi için bir aile şirketine tahsis edilmiş durumdaydı. Geçtiğimiz günlerde Fidanlık’taki bir otel projesine ilişkin ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı mahkeme tarafından oy birliğiyle iptal edilmişti. Bu proje Çağrankaya adıyla anılıyordu. Şimdi ise mahkeme, Yeşilyurt İnşaat’a ait parsel ile Fidanlık’taki başka bir parsel için AHES adına verilen kararları da yine oy birliğiyle iptal etti. Konuya ilişkin uzman bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar da oy birliğiyle, söz konusu ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarının hukuka uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Şu anda sonucu henüz açıklanmamış bir parsel daha bulunmaktadır.

Bir kez daha yetkilileri uyarmak istiyoruz. Gazipaşa’nın tüm kumsal kıyılarını kapsayan kıyı planları, bu alanların korunan bölge statüsünü yeterince gözetmeden 2019 yılında onaylanmıştır. Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki bu planların öngördüğü, yan yana sıralanmış devasa otel projeleri ÇED süreçlerinden geçememektedir. Daha önce Selinus kıyısında, yine Yeşilyurt İnşaat’a ait büyük ölçekli otel projesi de ÇED sürecinde ve İDK aşamasında takılmış, gerekli onayı alamamıştı. Bu nedenle söz konusu kıyı planlarının derhal iptal edilmesini talep ediyoruz. Yaşam alanlarımızı korumak adına mücadelemiz, bu planlar iptal edilene kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi