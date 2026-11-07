İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram üzerinden örgütlü şekilde hareket ederek asılsız ihbarlarda bulundukları ve vatandaşları tehdit ederek şantaj yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin para karşılığında bomba, fuhuş ve terör saldırısı gibi toplumda korku ve paniğe yol açabilecek konularda asılsız ihbarlar yaptıkları ortaya çıkarıldı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE HAREKET ETMİŞLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin Telegram uygulamasında oluşturdukları bir grup üzerinden organize şekilde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin belirli kişilerden para alarak farklı illerde gerçeği yansıtmayan ihbarlarda bulundukları tespit edildi.

Bomba ve terör saldırısı gibi güvenlik birimlerini harekete geçirebilecek içeriklere sahip ihbarların yanı sıra fuhuş iddiaları üzerinden de asılsız bildirimler yapıldığı belirlendi.

45 ASILSIZ İHBAR TESPİT EDİLDİ

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şüphelilerin Türkiye'nin farklı illerinde toplam 45 asılsız ihbar gerçekleştirdikleri ortaya çıkarıldı.

Toplumda korku ve paniğe neden olabilecek içeriklerle yapılan bu ihbarların, örgütlü bir faaliyet kapsamında gerçekleştirildiği belirlendi.

Soruşturmada, ihbarların hangi kişiler tarafından organize edildiği, şüphelilerin birbirleriyle bağlantıları ve faaliyetlerin finansal boyutu da incelemeye alındı.

VATANDAŞLARI TEHDİT EDİP ŞANTAJ YAPMIŞLAR

Şüphelilerin faaliyetlerinin yalnızca asılsız ihbarlarla sınırlı olmadığı da tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin şikayetçilere yönelik tehdit ve şantaj eylemlerinde bulundukları, bu yöntemlerle haksız ekonomik menfaat sağladıkları belirlendi.

Emniyet birimleri, şüpheliler arasındaki bağlantıları ve elde edilen paranın izlediği yolu ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalarını genişletti.

Örgütün işleyişinin ve para trafiğinin belirlenmesine yönelik incelemeler, operasyonun önemli aşamalarından birini oluşturdu.

ANTALYA DAHİL 7 İLDE HAVA DESTEKLİ OPERASYON

Şüphelilerin kimliklerinin ve bulundukları adreslerin belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi.

İzmir merkezli olarak İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

İzmir ve Hatay polisinin müşterek yürüttüğü operasyonlarda, soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece Telegram üzerinden gerçekleştirildiği belirlenen 45 asılsız ihbar ile tehdit ve şantaj eylemlerine yönelik soruşturmada 7 kişi tutuklanmış oldu.

SAHTE İHBARLARIN ARKASINDAKİ PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de asılsız ihbarların para karşılığında organize edildiğinin belirlenmesi oldu.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları, şüphelilerin dijital ortamda oluşturdukları grup üzerinden hareket ederek hem asılsız ihbarlar gerçekleştirdiklerini hem de tehdit ve şantaj yoluyla ekonomik kazanç sağladıklarını ortaya koydu.

Toplumda infial oluşturabilecek bomba ve terör saldırısı içerikli ihbarların organize şekilde yapılması, olayın güvenlik boyutunu da ön plana çıkardı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 45 asılsız ihbarın tespit edilmesi ve 7 şüphelinin tutuklanmasıyla önemli bir aşamaya gelindi.