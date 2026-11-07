Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı ve yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile aile danışmanlığı hizmetlerinin güncel toplumsal ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu yönetmelikle hizmetleri daha güçlü bir zemine taşıdıklarını bildirdi. Bakan Göktaş'ın aktardığına göre, merkezlerin işleyiş süreçleri ve fiziki koşulları tamamen iyileştirildi.

YÜZDE 3 ÜCRETSİZ HİZMET ZORUNLULUĞU

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, danışmanlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran kota şartı oldu. Yönetmelik kapsamında merkezlere, kapasitelerinin yüzde 3'ü oranında ücretsiz hizmet sunma zorunluluğu getirildi. Ayrıca aile danışmanlarına artık tek başlarına merkez açabilme imkanı da yasal olarak tanındı.

MERKEZLERİN FİZİKİ ŞARTLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Yeni yönetmelik, vatandaşların daha nitelikli bir ortamda destek alabilmesi için mekan standartlarını da yeniden belirliyor. Bu kapsamda görüşme odaları ve bekleme alanlarının mahremiyet ile hizmet ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenmesi zorunlu hale geldi. Açılış, devir, nakil ve kapanış gibi tüm idari süreçler ile denetim mekanizmaları da daha etkin bir yapıya kavuşturuldu.