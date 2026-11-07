Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hastanede tedavisi devam eden çocuklara moral sağlamak ve lösemiye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyonda, hastalığı yenerek sağlığına kavuşan gençler, aileler ve gönüllüler buluştu. LÖSEV temsilcilerinin aktardığına göre, gökyüzüne bırakılan turuncu balonları, tedavi sürecindeki çocuklar odalarının pencerelerinden takip etti.

LÖSEMİYİ YENEN CEMRE'NİN MESAJI

Etkinliğin en dikkat çeken isimlerinden biri, 1,5 yaşında lösemi teşhisi konulan ve uzun bir tedavi sürecinin ardından 8 yaşında sağlığına kavuşan 13 yaşındaki Cemre Gizem Bağlar oldu. Artık tamamen iyileştiğini ve okul hayatına devam ettiğini belirten Bağlar, hastanede tedavi gören çocuklara destek olmak için etkinliğe katıldığını vurguladı. Bağlar, hastalıkla mücadele eden tüm çocukların en kısa sürede iyileşmesini dilediğini ifade etti.

BİZ DE O CAMIN ARKASINDAN ÇOK BAKTIK

Cemre'nin 56 yaşındaki annesi Yurdagül Bağlar ise kızının teşhis sürecinde yaşadıkları zorlukları paylaştı. Grip şüphesiyle gittikleri hastanede yarım saat içinde lösemi tanısı aldıklarını aktaran anne Bağlar, o dönem geride 5 çocuğunu bırakarak hastaneye yattığını belirtti. Tedavi sürecinin Ankara'daki Lösante Hastanesi'nde geçtiğini ve 7 yıl süren zorlu bir mücadele verdiklerini söyleyen Bağlar, LÖSEV ile bağlarını 12 yıldır hiç koparmadıklarını dile getirdi. Hastane odalarının camlarından balonları izleyen çocukları gördüğünde büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirten Bağlar, geçmişte kendilerinin de o pencerelerden umutla dışarı baktıklarını hatırlattı.

TURUNCU BALONLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Lösemili Çocuklar Haftası boyunca Türkiye genelinde uçurulan turuncu balonlar, lösemiyle mücadelede umudu ve toplumsal farkındalığı temsil ediyor. Uzun ve yıpratıcı bir tedavi süreci gerektiren bu hastalıkta, tıbbi müdahalenin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının sağladığı psikolojik destek ve dayanışma ağları, ailelerin süreci atlatmasında kritik bir rol oynuyor.