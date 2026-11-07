Alanya'da Gedevet Yaylası yolunda meydana gelen araç yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yayla istikametine doğru seyir halinde olan hafif ticari aracın motor bölümünden yükselen dumanlar, kısa sürede yangına dönüştü. Durumu fark eden sürücünün aracı yol kenarına çekerek yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Alanya'nın Uzunöz Mahallesi Gedevet Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 VE 789 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla yayla yönüne ilerleyen sürücü, seyir sırasında motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark etti.

MOTOR BÖLÜMÜNDEN DUMANLAR YÜKSELDİ

Aracın motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla aracını yol kenarında uygun bir noktaya çekti.

Motor bölümünde başlayan yangının büyümesi üzerine sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçtan yükselen alevler nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, kısa sürede Uzunöz Mahallesi Gedevet Yaylası yolu üzerindeki olay yerine ulaştı.

Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucunda araçtaki yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi önlenirken, olayın ardından araçta oluşan hasar dikkat çekti.

HAFİF TİCARİ ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Motor bölümünde başlayan ve aracın zarar görmesine neden olan yangın sonucunda 55 VE 789 plakalı hafif ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

Olayın ardından araçta meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi ve yangının nedeninin tespit edilmesine yönelik inceleme süreci başlatıldı.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aracın motor bölümünde başlayan yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Gedevet Yaylası yolunda meydana gelen olay, seyir halindeki araçlarda oluşabilecek teknik arızaların yol açabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.