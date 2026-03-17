Antalya’da belediye çalışanına yönelik taciz, şiddet ve şantaj iddialarıyla gündeme gelen CHP’li meclis üyesi Taylan Şanlı için parti içinde kritik süreç başladı. Dosyanın, savunmanın alınmasının ardından kesin ihraç talebiyle disipline taşınması bekleniyor.

Antalya siyasetinde son günlerin en çok konuşulan başlıklarından biri olan Taylan Şanlı hakkında parti içi süreç resmen hareketlendi. Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi olan Şanlı için, CHP Genel Merkezi’nin talimatı doğrultusunda kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

Kamuoyuna yansıyan iddialar, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir kadının yaptığı suç duyurusu sonrası büyüdü. Yargı tarafında soruşturma boyutu ayrı ilerlerken, parti kanadı da dosyayı iç işleyiş açısından ele almaya başladı. Antalya’da konuşulan konu artık sadece adli süreç değil; CHP’nin bu dosyada nasıl bir tavır alacağı da yakından izleniyor.

DİSİPLİN DOSYASINDA İLK ADIM SAVUNMA

Parti kaynaklarına göre süreç belirli bir prosedürle işleyecek. İlk aşamada Taylan Şanlı’dan yazılı savunma istenecek. Hazırlanacak savunmanın, parti örgütü üzerinden CHP Antalya İl Başkanlığına iletilmesi bekleniyor.

Ardından dosyanın, genel merkez yönlendirmesiyle kesin ihraç talebi ile ilgili disiplin kuruluna sevk edilmesi gündemde. Bu aşamada kurulun inceleme yapacağı, savunma ve dosya kapsamına göre karar vereceği belirtiliyor.

MECLİSTE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından Şanlı’nın, son Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında divan katipliği görevini Mustafa Oruç’a bıraktığı bilgisi de siyasi kulislerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Bu gelişme, parti içindeki rahatsızlığın ilk somut işaretlerinden biri olarak yorumlandı.

Antalya’da belediye ve siyaset hattında yaşanan bu tür dosyalar, yalnızca parti dengelerini değil kamuoyunun güven algısını da doğrudan etkiliyor. Özellikle yerel yönetimlerde görev yapan isimlerle ilgili iddialarda, hem adli sürecin hem de parti disiplin mekanizmasının nasıl işletildiği seçmen açısından daha görünür hale geliyor.

Bir başka tarafı da var. Antalya gibi yerel siyasetin sert biçimde izlendiği bir şehirde, bu tür başlıklar birkaç gün konuşulup geçen gelişmeler olmuyor. Belediye koridorundan mahalle kahvesine kadar herkes aynı soruyu soruyor: Parti bu dosyada ne kadar ileri gidecek?

İDDİALAR NEYDİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Taylan Şanlı hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bir kadına yönelik cinsel saldırı, darp, tehdit ve şantaj iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Şanlı ise iddiaları reddederek, taraflar arasındaki yakınlaşmanın rızaya dayalı olduğunu savundu.

Burada altı çizilmesi gereken nokta şu: Parti içindeki disiplin süreci, adli soruşturmadan ayrı işliyor. Yani CHP’nin vereceği olası disiplin kararı, mahkeme ya da savcılık sürecinin yerine geçmiyor. Ama siyasi sonuç üretme bakımından etkisi büyük olabilir. Hele Antalya’da, hele böyle bir dosyada...

ANTALYA’DA GÖZLER CHP’NİN KARARINDA

Şimdi gözler hem parti disiplin kurulunun önüne gelecek dosyada hem de adli makamların yürüteceği süreçte. CHP yönetiminin “kesin ihraç” çizgisini sonuna kadar sürdürüp sürdürmeyeceği, önümüzdeki günlerde netleşecek.

Antalya CHP Taylan Şanlı ihraç süreci, CHP meclis üyesi disiplin soruşturması ve Antalya belediye meclis üyesi hakkında taciz iddiası başlıkları, önümüzdeki günlerde de kent siyasetinin en sıcak gündemlerinden biri olmaya devam edecek.