Alanya’da işyeri ya da ticari alan kiralamayı düşünenler için yeni ihale duyuruldu. Alanya Belediyesi, mülkiyetindeki 15 taşınmazı 26 Mart 2026’da açık artırma usulüyle kiraya verecek.

Alanya Belediyesi taşınmaz kiralama ihalesi için geri sayım başladı. Basın İlan Kurumu ilan portalında yayımlanan duyuruya göre belediyeye ait toplam 15 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında açık artırma usulüyle kiraya çıkarılacak. İhale, 26 Mart 2026 Perşembe günü Alanya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Listede piknik alanından tarım arazisine, kafeteryadan işyerine kadar farklı nitelikte taşınmazlar yer alıyor. Özellikle Kızlarpınarı Mahallesi Stat Caddesi üzerindeki işyerleri dikkat çekiyor. Belediye, hem düşük bedelli hem de yüksek kira potansiyeli taşıyan taşınmazları aynı ihalede yatırımcıların önüne çıkarıyor.

İHALEDE HANGİ TAŞINMAZLAR ÖNE ÇIKIYOR?

İhale listesinde en düşük yıllık muhammen kira bedeli 15 bin lira ile İncekum Mahallesi’ndeki tarım arazisi için belirlendi. En yüksek yıllık muhammen kira bedeli ise 700 bin lira ile Kızlarpınarı Mahallesi Stat Caddesi üzerindeki birden fazla işyeri için açıklandı.

Öne çıkan bazı taşınmazlar şöyle:

Oba Alacamii Mahallesi’ndeki 905 metrekarelik piknik alanı için yıllık kira bedeli 350 bin lira olarak belirlendi. Türkler Mahallesi’nde Mehmet Ali Türktaş Parkı içindeki kafeterya 500 bin lira yıllık bedelle ihaleye çıkacak. Avsallar Mahallesi’ndeki işyeri için yıllık bedel 120 bin lira, Büyükhasbahçe Mahallesi’ndeki 1200 metrekarelik taşınmaz için ise 5 yıllık kiralama süresiyle yıllık 330 bin lira muhammen bedel öngörüldü.

Asıl dikkat çeken bölüm ise Kızlarpınarı hattı. Stat Caddesi üzerindeki çok sayıdaki işyeri için ayrı ayrı açık artırma yapılacak. Bu da Alanya merkezde ticari hareketliliğin güçlü olduğu bölgelerde kira yarışının sert geçebileceğini gösteriyor. Esnaf açısından bakınca mesele sadece dükkan kiralamak değil; yüksek maliyetle birlikte personel, elektrik, stopaj ve sezon riski de masaya geliyor. Yani kağıt üstündeki rakam başka, sokağın hesabı başka.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 25 MART

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, geçici teminat ve cayma tazminatını yatırarak gerekli belgeleri 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor.

İhale dosya bedeli ise 2 bin lira olarak açıklandı. Dosya bedeline KDV dahil. Şartname ve diğer evraklar belediyenin ilgili müdürlüğünden mesai saatleri içinde temin edilebilecek.

İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Belediye tarafından yayımlanan ilana göre gerçek kişilerden nüfus cüzdanı sureti, ikametgah bilgisi, sabıka kaydı, vergi kaydı, oda kaydı, imza sirküsü, belediyeye borcu olmadığına dair yazı, yer görme belgesi ve ihale dokümanı satış belgesi gibi evraklar talep ediliyor.

Tüzel kişiler için de benzer şekilde şirket evrakları, ticaret sicil gazetesi, yetki belgeleri, sabıka kaydı, vergi ve oda kaydı ile borcu yoktur yazısı isteniyor. Ortak girişim halinde başvuru yapılacaksa, noterden ortaklık anlaşmasının da dosyaya eklenmesi gerekiyor.

Bir detay daha var. Belediye, ihale salonuna cep telefonu, tablet, laptop ve ses-görüntü kaydedici cihazların alınmayacağını da açıkça duyurdu. Gerekçe olarak ihalenin gizliliği, güvenliği ve sağlıklı yürütülmesi gösterildi.

ALANYA’DA TİCARİ NOKTALAR İÇİN YENİ YARIŞ

Alanya Belediyesi kiralık işyeri ihalesi 2026 başlığı altında öne çıkan bu süreç, özellikle merkezde işyeri arayan yatırımcılar ve küçük işletme sahipleri tarafından yakından takip edilecek gibi görünüyor. Sezon öncesi yapılacak ihale, Alanya’da ticari noktalara yönelik talebin hangi seviyeye çıktığını da ortaya koyabilir.

İhale günü tekliflerin nereye kadar yükseleceği şimdiden merak konusu. Çünkü Alanya’da doğru lokasyonda bir işyeri, yalnızca dükkan değil, doğrudan sezon geliri anlamına geliyor. Ama tersi de var, tutmazsa yük ağır.