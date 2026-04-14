Antalya’da CHP içinde başlayan ihraç süreci tartışmayı büyüttü. Korkuteli’nde iki meclis üyesinin partiden çıkarılması sonrası sert açıklamalar geldi.

İHRAÇ KARARI PARTİDE GERİLİMİ ARTIRDI

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde CHP’li iki belediye meclis üyesinin ihracı, parti içinde ciddi bir tartışmayı beraberinde getirdi. Diş hekimi Koray Küçüksarı ile iş insanı Alper Köken’in partiden çıkarılması, yerel siyasette yeni bir kırılma olarak yorumlanıyor.

İhraç kararının ardından sessizliğini bozan Köken, sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu. Özellikle kendisine savunma hakkı tanınmadığını dile getiren Köken, disiplin sürecine yönelik sert eleştiriler yöneltti.

“SUÇLAMANIN NE OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM”

Köken açıklamasında, süreç boyunca kendisine yöneltilen suçlamaların açık şekilde paylaşılmadığını belirtti. Disiplin kararının ardından ise ihraç gerekçesini öğrendiğini ifade etti.

İddialara göre, iki meclis üyesinin Arasta Projesi ile ilgili savcılığa başvurması sürecin başlangıcı oldu. Köken, bu başvurunun herhangi bir kişiyi suçlamak amacı taşımadığını, yalnızca kamuoyundaki iddiaların araştırılması için yapıldığını söyledi.

“GERİ ADIM ATMAYACAĞIM”

Köken, açıklamasında geri adım atmayacağını açık şekilde dile getirdi. Yapılan başvurunun şeffaf siyaset anlayışının bir parçası olduğunu savunan Köken, “Bu imzayı geri çekmem” diyerek tutumunu sürdürdü.

İhraç kararına karşı hukuk mücadelesi başlatacağını da belirten Köken, önce parti içinde ardından yargı yolunda hakkını arayacağını söyledi.

PARTİ İÇİNDE DERİN AYRIŞMA

Yaşanan gelişmeler, Antalya’da CHP içinde uzun süredir konuşulan görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yerel yönetim uygulamaları ve projeler üzerinden yaşanan anlaşmazlıkların, disiplin sürecine kadar uzandığı değerlendiriliyor.

Bu süreç, sadece iki ismin ihracıyla sınırlı kalmayabilir. Parti tabanında da tartışmaların büyümesi bekleniyor.