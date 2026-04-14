Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Batı Akdeniz temasları kapsamında önce Antalya’da düzenlenen kariyer ve istihdam programına katıldı, ardından Alanya merkezli iş insanı Mehmet Kuş ile görüştü. Günün öne çıkan başlıkları gençlerin iş gücüne katılımı, yerelde üretimin güçlenmesi ve özel sektörün istihdama katkısı oldu.

ANTALYA’DAKİ FUARIN ARDINDAN ÖZEL SEKTÖR TEMASI

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarında konuşan Aydın, genç istihdamının artırılmasına dönük hedefleri anlattı. Programın ardından ise bölgede faaliyet gösteren özel sektör temsilcileriyle temaslarını sürdürdü.

Bu kapsamda Aydın, Alanya merkezli faaliyetleriyle bilinen iş insanı Mehmet Kuşu ziyaret etti. Ziyarette, Ponto MK Leder’in başta Alanya olmak üzere Konaklı, Manavgat, Belek ve Antalya merkezdeki faaliyetleri ile bölge ekonomisine sunduğu katkı ele alındı.

GÖRÜŞMEDE İSTİHDAM VE YEREL ÜRETİM ÖNE ÇIKTI

Ziyarette konuşulan ana başlığın, üretimle birlikte istihdamın korunması ve büyütülmesi olduğu bildirildi. Aydın’ın, uzun yıllardır çok sayıda kişiye iş imkânı sağlayan işletmelerin bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çektiği aktarıldı.

Turizm ve perakendenin iç içe geçtiği Batı Akdeniz hattında, yerel markaların ayakta kalması sadece ticaret açısından değil, çalışan ailelerin geliri açısından da doğrudan önem taşıyor. Alanya gibi sezona ve ziyaretçi hareketliliğine duyarlı ilçelerde bu tür temaslar, “kaç kişi iş bulacak, işletmeler sezona nasıl girecek?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Mesele biraz da burada.

ALANYA AÇISINDAN ÖNEMLİ?

Alanya’da ekonomi uzun süredir turizm, hizmet ve perakende ekseninde dönüyor. Bu nedenle Alanya’da istihdama katkı sağlayan yerel firmalar ile kamu yönetimi arasındaki temaslar, sadece protokol ziyareti olarak görülmüyor; sahadaki ekonomik nabzın okunması açısından da takip ediliyor.

Özellikle sezon öncesinde yapılan bu tür görüşmeler, iş gücü ihtiyacının nasıl şekilleneceğine ve gençlerin hangi alanlarda daha fazla fırsat bulabileceğine dair de mesaj veriyor. Kısa ama önemli bir temas.

Ekonomi çevrelerinde de söz konusu ziyaretin, genç istihdamı, yerel üretim ve özel sektör-kamu iş birliği başlıklarında sahaya dönük bir gösterge olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.