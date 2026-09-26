Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde gerçekleştirdiği pazar ziyareti esnasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlarla sohbet ettiği sırada fenalaşıp yere düşen Ağbaba'ya ilk müdahale, çevredeki partililerin ihbarıyla olay yerine hızla intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen Ağbaba, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından milletvekilinin koroner yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi.

BAŞHEKİMDEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yaptı. Karaaslan'ın açıklamasına göre, hastaneye getirilen Ağbaba'nın tüm muayene ve görüntüleme işlemleri eksiksiz şekilde tamamlandı. Kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını belirten Karaaslan, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIM KARARI NEDEN ALINDI?

Tıbbi prosedürler gereği, ani bilinç kayıpları veya fenalaşma vakalarında kalp ritminin ve hayati bulguların kesintisiz izlenebilmesi için hastalar genellikle koroner yoğun bakım ünitelerinde gözlem altında tutuluyor. Doktorların klinik takibi sürdürme kararı doğrultusunda Ağbaba'nın da hayati bir tehlikeden ziyade, tamamen tedbir amacıyla bu ünitede misafir edildiği kaydedildi.

'SAĞLIK DURUMUM İYİ'

Öte yandan, Veli Ağbaba'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren bir mesaj yayımlandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Ağbaba, pazar esnafı ziyareti sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadığını belirterek, arayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.