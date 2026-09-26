Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İstanbul'da görev yapan sözleşmeli bir sağlık teknikerinin askerlik süresinin yıllık izin hesabına katılması talebini reddetti.

İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesinde çalışan personel, kurumu tarafından talebinin geri çevrilmesi üzerine anayasal dinlenme hakkının ihlal edildiğini savunarak KDK'ya başvurdu. Süreci inceleyen KDK, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden resmi bir görüş talep etti.

Bakanlık açıklamasına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen personelin izinleri kurumlardaki hizmet süresine göre hesaplanıyor. Bakanlığın gönderdiği yazıda, kurumda 1 yıldan 10 yıla kadar hizmeti olanlara 10 gün, 10 yılı aşanlara ise 30 gün ücretli yıllık izin verildiği aktarıldı.

KARAR DİĞER PERSONEL İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Dosyayı nihai olarak değerlendiren KDK, mevcut mevzuatta sözleşmeli personelin askerlik hizmetinde geçen sürelerinin yıllık izin hesabında kullanılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığına işaret etti. İlgili işlemi hukuka uygun bularak başvuruyu reddeden kurum, sağlık teknikerine yargı yolunun açık olduğunu bildirdi. Ortaya çıkan bu sonuç, kamuda 4/B statüsünde görev yapan diğer personelin benzer izin kıdemi talepleri ve beklentileri için de net bir yasal çerçeve çiziyor.