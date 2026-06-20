Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, yaz sezonunun başlamasına rağmen araç kiralama sektöründe hedeflenen doluluk oranlarına ulaşılamadı. Küresel gelişmeler ve artan maliyetler, sektör temsilcilerinin beklentilerini düşürdü.

Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar'ın aktardığına göre, özellikle ABD ve İran arasındaki gerilim bölge turizmine olumsuz yansıdı. Turist sayısındaki dalgalanmalar nedeniyle, sezon başında yatırım yapan birçok firma henüz beklediği geri dönüşü alamadı.

YENİ TASLAKTA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

İl genelinde kayıtlı yaklaşık 600 araç kiralama işletmesi, durgunluğun yanı sıra yeni yasal düzenleme hazırlıklarının da baskısını hissediyor. Çağlar'ın verdiği bilgilere göre, hazırlanan taslakta firmalara en az 10 araçlık filo kurma zorunluluğu getiriliyor. Düzenleme ayrıca filoda en az 3 elektrikli araç bulunmasını ve kiralanacak otomobillerin 100 bin kilometreyi geçmemiş olmasını şart koşuyor.

GÜNLÜK KİRALAMA ÜCRETLERİ NE DURUMDA?

Sektördeki durgunluğun bir diğer nedeni olarak artan operasyonel maliyetler ve buna bağlı olarak yükselen fiyatlar gösteriliyor. İşletmelerden alınan verilere göre, günlük araç kiralama bedelleri ortalama 3 bin 500 liradan başlangıç yapıyor. Tercih edilen aracın lüks veya üst segment olması durumunda bu rakam günlük 10 bin liraya kadar çıkabiliyor.

DÜZENLEMENİN ALANYA TURİZMİNE MUHTEMEL ETKİSİ

Söz konusu 10 araç ve 3 elektrikli otomobil zorunluluğunun, özellikle Alanya gibi ilçelerde butik hizmet veren daha küçük ölçekli kiralama esnafını yakından ilgilendirdiği değerlendiriliyor. Oda yönetimi, küçük esnafın korunması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) nezdinde görüşmelerini sürdürüyor. İşletmeciler, sezonun ilerleyen aylarında turist hareketliliğinin artmasıyla piyasanın yeniden canlanmasını umut ediyor.