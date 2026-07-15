Antalya şehir içi ulaşımının ana omurgalarından olan AntRay'da yaşanan enerji arızası, tramvay seferlerinde aksamalara yol açtı. Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarını birbirine bağlayan iki ana hatta hizmet akışı planlanan saatlerin gerisinde kalıyor.

T1 VE T3 HATLARINDA SON DURUM NE?

Kurumun sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna aktarılan bilgilere göre, Fatih, Havalimanı ve Expo güzergahında hizmet veren T1 hattında seferler gecikmeli olarak sürdürülüyor. Havalimanı bağlantısı nedeniyle gün içinde yoğun kullanılan bu hatta yolcuların mağduriyet yaşamaması için onarım çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, Varsak ile Müze arasında çalışan T3 hattında ise güzergah geçici olarak daraltıldı. Bu hatta tramvay seferleri şu an için yalnızca Varsak ve Zafer durakları arasında gerçekleştirilebiliyor.

YOLCULAR İÇİN ALTERNATİF PLANLAMA UYARISI

Şehir içi hareketliliğin yoğun olduğu saatlerde meydana gelen bu teknik arıza, kent içi ulaşım ağında kısmi yoğunluklara neden oluyor. Ulaşım A.Ş. yetkilileri, arızanın tam olarak giderilmesi için teknik ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını bildirdi. İlgili güzergahları kullanacak olan yolcuların, yaşanabilecek ekstra gecikmeleri göz önünde bulundurarak seyahat planlamalarını yapmaları ve mağduriyet yaşamamak adına alternatif toplu taşıma araçlarını değerlendirmeleri büyük önem taşıyor. Enerji sorununun çözülmesinin ardından tüm hatlarda seferlerin normal seyrine dönmesi bekleniyor.