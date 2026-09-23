BURSA’nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede çıkan yangın, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Apartmanı kaplayan dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Barış Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içerisindeki 10 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6’ncı katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken apartmanda bulunan vatandaşların güvenli şekilde dışarı çıkarılması için çalışma başlattı.

Bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, polis ekipleri de apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olası bir yaralanma veya dumandan etkilenme durumuna karşı bölgede hazır bekletildi.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, alevlerin apartmanın diğer katlarına ve dairelere sıçramasını önlerken, yangının ardından dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıktığı sırada dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadığı belirtildi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri dairede inceleme yaptı. Yangının hangi nedenle başladığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.