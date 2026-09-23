Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, tarımda üretimin yanı sıra pazarlama ve altyapı sorunlarının da çözülmesi gerektiğini söyledi. Güney Mahallesi’nde yetiştirilen ejder meyvesinin pazarlanmasında üreticilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Hüddoğlu, uluslararası fuarlarda yabancı tüccarlardan ürün için sözleşmeli alım teklifleri aldıklarını ancak ürünün paketleme ve gümrükleme süreçlerinde altyapı eksikliği yaşandığını belirtti.

Hüddoğlu, “Denize 20 kilometre mesafede Güney Köyü'nde dünyanın en nadide meyvelerinden biri olan ejder meyvesini yetiştiriyoruz. Bahçemize sadece 10 kilometre mesafede, 60 milyon dolar maliyetle yapılan bir halimiz var. Hâlâ açılmıyor. Neden açılmıyor? Dört tane halcinin gönlünü hoş etmek, dört tane halcinin yüzü gülsün diye. Geride 40 bin üreticinin yaşadıkları önemli değil” dedi.

‘MANAV MANAV, MARKET MARKET SATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Üreticilerin hasat ettikleri ürünleri pazarlamak için bireysel olarak satış noktaları aramak zorunda kaldığını ifade eden Hüddoğlu, “Bu harika meyveyi biraz sonra arabamıza bindireceğiz. Manav manav, market market, pazarcı pazarcı dolaşıp satmaya çalışacağız. Allah’tan internetten satış yapan birkaç yer var da onlar alıyor. Yoksa dünyanın en kaliteli meyvesini üretiyoruz ama pazarlayamıyoruz” diye konuştu.

‘SÖZLEŞMELİ ALIM TEKLİFİ GELİYOR’

Uluslararası fuarlarda ejder meyvesine yönelik yoğun ilgi gördüklerini aktaran Hüddoğlu, yabancı tüccarların sözleşmeli alım yapmak istediğini belirtti. Hüddoğlu, “Uluslararası fuarlarda tüccarlar bize, ‘Bu ejderlerden sözleşme yapalım, sözleşme karşılığı alalım’ diyor. Ancak paketlenmesi ve gümrüklenmesi lazım. Bunu nerede yapacağız? Hemen bahçemize 10 kilometre uzaklıkta bir halimiz var. Ne durumda? Kapalı. 60 milyon dolar maliyetle yapıldı. Kimin parasıyla yapıldı? Bizim paramızla” ifadelerini kullandı.