Olay, saat 17.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binada tek başına yaşayan Hurisimal Ç., iddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan komşusuyla tartıştı.

Tartışmanın ardından Hurisimal Ç.’nin matkap ve sert cisimlerle komşusunun kapısına vurduğu, kapının zarar görerek kırıldığı belirtildi. Yaşananların ardından yapılan ihbar üzerine apartmana polis ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ EVİNE KİLİTLEDİ

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Hurisimal Ç.’nin kendisini evine kilitlediği belirtildi. Ekipler, kadının dışarı çıkması için çalışma başlatırken, bu sırada kızına ulaşıldı.

Kısa süre içerisinde apartmana gelen kızı, polis ekiplerinin nezaretinde annesiyle konuştu. Yapılan ikna çalışmasının ardından Hurisimal Ç. evinden çıktı.

Kadın, ifadesinin alınması amacıyla polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yapılan incelemelerde Hurisimal Ç.’nin daha önce de aynı komşusunun kapısını yumrukladığı belirlendi.

“EŞİM VE ÇOCUĞUM DIŞARI ÇIKAMIYOR”

Kapısı zarar gören Musa Efe ise yaşananlara tepki göstererek ailesinin korku yaşadığını söyledi.

Efe, “Gece-gündüz demeden gelip kapımızı vuruyor, bağırıp huzursuzluk çıkarıyor. Eşim ve çocuğum korkudan evden dışarı çıkamaz hale geldi. Ben de ailemi evde yalnız bırakamadığım için işe gidemiyorum. Evimizde huzur kalmadı” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.