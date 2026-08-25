Antalyaspor'un yeni sezon planlamasında yer almayan ve yabancı oyuncu kontenjanı kuralı sebebiyle lisansı çıkarılmayan Dario Saric'in yeni adresi netleşiyor. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin aktardığı bilgilere göre, Serie B takımlarından Empoli 29 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuyu bonservisiyle transfer etmek için harekete geçti.

Kırmızı-beyazlı formayla geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıkan deneyimli orta saha, sahada kaldığı 1622 dakikada takımına 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Top kazanma becerisiyle öne çıkan oyuncunun Antalyaspor ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar resmi sözleşmesi bulunuyor.

SARİC İTALYA'YA DÖNMEYE NASIL BAKIYOR?

Kariyerinde daha önce İtalya'da Carpi, Ascoli, Palermo ve Cesena gibi kulüplerin formasını giyen Saric'in, aşina olduğu bu ülkeye geri dönmeye olumlu yaklaştığı belirtildi. Süper Lig'deki yabancı sınırı nedeniyle kadrosunda yer açmak zorunda olan Antalyaspor yönetiminin de Empoli'den gelecek resmi teklifi değerlendirmeye alması bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

İtalyan basınında yer alan haberler, Empoli yönetiminin bu transferi en kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturmak istediğine işaret ediyor. Taraflar arasında nihai anlaşma sağlanması durumunda, Bosna Hersekli oyuncunun Antalyaspor ile yolları resmen ayrılmış olacak.