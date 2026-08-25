Alanya Belediyesi’nin yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Yeşilçam Açık Hava Sineması, ikinci gösterimiyle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Başkanlar Parkı’nda gerçekleştirilen ilk buluşmada “Neşeli Günler” izleyiciyle buluşurken, etkinliğe vatandaşların yoğun ilgi göstermesi açık hava sineması organizasyonunun kentteki sosyal buluşma noktalarından biri haline gelmesini sağladı.

İKİNCİ GÖSTERİMDE “SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM” VAR

Yeşilçam Sinema Günleri’nin ikinci gösteriminde Türk sinemasının klasikleşen eserlerinden “Selvi Boylum Al Yazmalım” beyazperdeye yansıtılacak. Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın başrollerini paylaştığı film, 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00’de Karayolları karşısında bulunan Başkanlar Parkı’nda gösterilecek. Açık havada gerçekleştirilecek gösterime katılım ücretsiz olacak.

İLK GÖSTERİM YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Alanya Belediyesi’nin resmi açıklamasına göre Yeşilçam Sinema Günleri, “Neşeli Günler” filminin gösterimiyle başladı. Başkanlar Parkı’ndaki ilk organizasyona yaklaşık bin kişi katılırken, vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla birlikte açık havada Yeşilçam filmi izleme fırsatı buldu. Etkinlikte patlamış mısırın yanı sıra Alanya’nın coğrafi işaret tescilli fıstıklı limonatası da katılımcılara ikram edildi.

AÇIK HAVA SİNEMASI SOSYAL BULUŞMAYA DÖNÜŞÜYOR

Açık hava sinemaları, klasik sinema salonlarından farklı olarak park ve meydan gibi kamusal alanları kültürel etkinlik mekânlarına dönüştürüyor. Özellikle yaz aylarında düzenlenen bu tür organizasyonlar, farklı yaş gruplarını aynı etkinlik çevresinde buluştururken kent sakinlerinin kamusal alanlardan sosyal ve kültürel amaçlarla yararlanmasına da olanak sağlıyor. Ücretsiz gösterimler ise sinema etkinliklerine erişimin daha geniş kesimlere ulaşmasına katkıda bulunuyor.

YEŞİLÇAM KLASİKLERİ YENİDEN BEYAZPERDEDE

Türk sinemasının hafızalarda yer eden yapımlarının açık havada yeniden gösterilmesi, filmleri daha önce sinemada izleyen kuşaklarla bu eserlerle daha sonra tanışan izleyicileri aynı ortamda buluşturuyor. “Selvi Boylum Al Yazmalım” da yıllar içerisinde Türk sinemasının en bilinen yapımları arasında yerini koruyan filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Yapımın farklı dönemlerde Türkiye dışında düzenlenen Türk sineması etkinliklerinin programlarında da yer alması, filmin Yeşilçam mirası içerisindeki kalıcı konumunu gösteriyor.

BELEDİYE ETKİNLİKLERİ YAZ BOYUNCA SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi, yaz döneminde açık hava sinemasının yanı sıra farklı kültür, sanat ve spor organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Belediyenin etkinlik programında kamusal alanlarda gerçekleştirilen organizasyonların önemli yer tuttuğu görülürken, Yeşilçam Sinema Günleri de bu programın nostalji temalı etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. İlk gösterimde belediye yetkilileri sinema günlerinin ilerleyen tarihlerde devam edeceğini belirtmiş ve vatandaşların duyuruları belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edebileceğini ifade etmişti.

28 AĞUSTOS’TA BAŞKANLAR PARKI’NDA

Yeşilçam Açık Hava Sineması kapsamında “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı izlemek isteyen vatandaşların 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Başkanlar Parkı’nda buluşması bekleniyor. Ücretsiz gerçekleştirilecek organizasyonla, yaz akşamlarının açık hava sineması geleneğinin Alanya’da sürdürülmesi ve Türk sinemasının unutulmaz eserlerinin yeniden izleyiciyle buluşturulması amaçlanıyor.