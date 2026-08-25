Şanlıurfa kent merkezinin 60 kilometre doğusundaki Karahantepe'de sürdürülen 2026 yılı kazı çalışmalarında arkeolojik açıdan büyük önem taşıyan yeni bir eser bulundu. Geleceğe Miras Projesi kapsamında gün yüzüne çıkarılan 11 bin yıllık heykel, bir insanın leopar sırtında oturduğu sıra dışı kompozisyonuyla öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 70 santimetre yüksekliğindeki eser bölgede daha önce karşılaşılan buluntulardan tamamen farklı bir üslup barındırıyor. Eserin en çarpıcı özelliği ise 11 bin yıl önce bırakıldığı orijinal noktada korunarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış olması.

HEYKEL 3 METRELİK YAPININ İÇİNDE BULUNDU

Arkeologlar, heykeli zemini yassı taşlarla döşenmiş yaklaşık 3 metre çapındaki bir yapının içerisinde tespit etti. Eserin, yapının iç duvarı boyunca uzanan taş sekinin üzerinde konumlandırıldığı bildirildi. İnsan ve hayvan figürlerinin aynı blok üzerinde bir araya getirilmesi, dönemin sembolik anlatım diline dair yeni veriler sunuyor.

TAŞ TEPELER KAZILARI NEDEN ÖNEMLİ?

Karahantepe'de 2019 yılından bu yana devam eden kazılar, Neolitik çağ topluluklarının günlük yaşam pratiğinin ötesinde karmaşık bir sanat ve inanç sistemine sahip olduğunu kanıtlıyor. Taş Tepeler ağı içinde yer alan bölgedeki leopar ve insan figürünün bir arada kullanımı, erken dönem insanının doğa ve yaban hayatıyla kurduğu ilişkinin bilimsel olarak yeniden değerlendirilmesini sağlayacak.