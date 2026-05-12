Alanya'da seracılığın lokomotif ürünlerinden biri olan patlıcan, bu sezon üreticisini memnun etmedi. Gübre, ilaç, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışa rağmen satış fiyatlarının maliyetin altında kalması, bölgedeki çiftçilerin gelirini ciddi şekilde düşürdü.

Alanya’nın tarımsal üretim gücünde önemli bir yere sahip olan örtü altı patlıcan üretiminde yaşanan fiyat sorunu, hem üreticilerin sürdürülebilir üretim yapmasını zorlaştırıyor hem de gelecek sezon için endişeleri artırıyor.

“EN BÜYÜK MAĞDURİYET PATLICANDA YAŞANDI”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, bu sezon çiftçilerin en fazla zarar ettiği ürünlerden birinin patlıcan olduğunu söyledi.

Göktepe, “Bu sezon üreticimizin en büyük mağduriyet yaşadığı ürünlerin başında patlıcan geliyor. Artan girdi maliyetlerine rağmen ürün fiyatlarının maliyetin altında kalması, üreticimizi ciddi anlamda zor durumda bıraktı” dedi.

ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR

Tarımsal üretimin devam edebilmesi için çiftçinin kazanç sağlaması gerektiğini vurgulayan Göktepe, mevcut tablonun sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Üreticinin alın terinin karşılığını alamadığını belirten Göktepe, çiftçinin desteklenmemesi halinde üretimde daralma yaşanabileceğine dikkat çekti.

Alanya ve çevresinde binlerce ailenin geçimini seracılıktan sağladığını hatırlatan Göktepe, üreticinin ekonomik olarak güçlenmesinin bölge tarımı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

DEVLET YETKİLİLERİNE DESTEK ÇAĞRISI

Başkan Göktepe, yaşanan sıkıntının yalnızca çiftçileri değil, Türkiye'nin gıda güvenliğini de doğrudan etkilediğini belirterek devlet yetkililerine çağrıda bulundu.

Göktepe, patlıcan üreticilerine yönelik destek mekanizmalarının devreye alınmasını isteyerek, “Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, üreticimizin emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimin devam edebilmesi adına patlıcan üreticilerimize yönelik destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ALANYA TARIMI İÇİN KRİTİK UYARI

Alanya, Antalya'nın en önemli örtü altı üretim merkezlerinden biri olarak sebze ve meyve üretiminde Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Patlıcan üretiminde yaşanan gelir kaybı, bölgedeki üreticilerin gelecek sezon üretim planlarını da etkileyebilir.

Üreten çiftçinin desteklenmesinin hem üretimin devamlılığı hem de sofralardaki gıda arzının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.