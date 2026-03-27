Hayvanseverleri ve öğrencileri endişelendiren sürecin sonunda, hem kediler yuvalarına döndü hem de yurt yönetimiyle öğrenciler arasında uzlaşı sağlandı.

​İDDİALAR ÜZERİNE ACİL MÜDAHALE

​Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerin ardından, Alanya Belediyesi Hayvan Barınağı Gönüllüsü Mimar Hasan Sağlamer ve Akdeniz Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Alp duruma el koydu. Taraflar arasında köprü kuran Sağlamer, hem öğrencilerle hem de yurt yönetimiyle bir araya gelerek iddiaları yerinde inceledi. Görüşmelerde yurt yönetimi, görüntülerin eski olabileceğini ve artan kedi popülasyonu nedeniyle operasyonel zorluklar yaşandığını dile getirdi.

​UZLAŞININ ADI: "MODERN KEDİ EVLERİ VE KISIRLAŞTIRMA"

​Uzun süren görüşmelerin ardından taraflar, hayvanların refahı ve yurdun düzeni için ortak bir paydada buluştu. Mimar Hasan Sağlamer, sürecin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

​"Öğrenci arkadaşlarımız kedilerin kısırlaştırılması ve uygun yaşam alanları konusunda destek talep etti. Biz de yönetime, yurdun işleyişini aksatmayacak modern yaşam alanları kurulması ve kısırlaştırma süreçlerinde tam destek vereceğimizi ilettik. Yönetim bu çözüm odaklı yaklaşımımızı anlayışla karşıladı."

​ÖĞRENCİLERE "YAPTIRIM YOK" GÜVENCESİ

​Olayın en hassas noktalarından biri olan, ses çıkaran öğrencilere yönelik "idari yaptırım" endişesi de bu görüşmeyle son buldu. Yurt yönetimi, hayvan hakları konusunda duyarlılık gösteren gençlere yönelik herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağının ve her zaman öğrencilerin yanında olduklarının güvencesini verdi.

​KAYIP YAVRULAR GERİ GELDİ

​Görüşmelerin en sevindirici haberi ise akıbeti merak edilen yavru kedilerden geldi. Sağlamer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kaybolduğu iddia edilen yavru kedilerin yurdun bahçesine geri döndüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu müjdeledi.

​"GENÇLERİN VE CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

​Sürece destek veren Akdeniz Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Alp, öğrencilerin barınma konusundaki diğer taleplerini de yönetime iletti. Mimar Hasan Sağlamer, krizi sonlandıran açıklamasına şu sözlerle nokta koydu:

​"Anlayışlı yaklaşımları için yurt yönetimine teşekkür ederiz. Cesaretleri ve merhametleri için genç kardeşlerimizin her zaman destekçisi olacağız."