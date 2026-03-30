Alanya'da sabah erken saatlerde denize açılan balıkçı teknesi, motor arızasının ardından dalga ve rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Kızılkule açıklarında yaşanan olayda 2 balıkçı kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşırken, tekne kıyıya vurdu.

Alanya'da denizde can pazarı sabah saatlerinde Kızılkule açıklarında yaşandı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre “Aga Yıldız” isimli balıkçı teknesiyle denize açılan iki kişi, motorun durmasının ardından denizde kontrolü kaybetti. Rüzgar ve kabaran dalgalarla sürüklenen tekne kısa süre içinde alabora oldu. Olayda teknede bulunan A.Y. ve S.Y. yüzerek kıyıya çıkmayı başardı.

KIZILKULE AÇIKLARINDA TEKNE SÜRÜKLENDİ

Olayın 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Alanya sahil hattında meydana geldiği aktarılıyor. Motor arızası sonrası manevra kabiliyetini kaybeden teknenin, sabah etkili olan dalga ve rüzgar nedeniyle sürüklendiği belirtildi. Yardım çağrısı yapılmasına rağmen durumun ağırlaşması üzerine iki balıkçının denize atladığı bildirildi.

Denizde birkaç dakika bile uzuyor bazen. Sabahın o saatinde suya düşen bir kişinin panikle yönünü kaybetmesi işten bile değil. Bu kez öyle olmadı; iki balıkçı kıyıya ulaşabildi.

İKİ BALIKÇI KIYIYA ULAŞTI

Balıkçıların, devrilme tehlikesi büyüyünce kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Sahipsiz kalan tekne ise sürüklenmeye devam ettikten sonra Kızılkule yakınlarında kıyıya vurdu.

DENİZDE RÜZGAR VE DALGA ETKİLİYDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Mart 2026 tarihli deniz tahmin bülteninde Akdeniz için fırtınamsı rüzgar beklentisi yer aldı. Bültene göre bölgede rüzgarın yer yer 7 kuvvete çıkabileceği, dalga yüksekliğinin de 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metreye ulaşabileceği bildirildi. Aynı gün için Alanya özelinde resmi meteorolojik uyarı görünmese de deniz şartlarının küçük tekneler açısından zorlayıcı olduğu anlaşılıyor.