Antalya'nın ana trafik ve yaya arterlerinden biri olan 100. Yıl Bulvarı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ASAT

Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan yenileme mesaisi yaklaşık bir aydır aralıksız sürüyor. Proje kapsamında güzergah üzerindeki eski yaya kaldırımları tamamen sökülerek modern standartlarda yeniden inşa ediliyor.

Daha önce aynı bulvarda gerçekleştirilen kapsamlı asfalt yenileme çalışmalarının devamı niteliğindeki bu etapta, yüzey düzenlemelerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda altyapı hatları da iyileştiriliyor. Ekipler, kentin vitrini konumundaki bölgeyi hem estetik hem de işlevsel açıdan daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.

ESNAF ÇALIŞMALARDAN MEMNUN MU?

Bölgede faaliyet gösteren esnaf, altyapı ve kaldırım hizmetini olumlu karşılamakla birlikte, dükkan önlerindeki yaya trafiğinde yaşanan geçici aksamaların ticari faaliyetleri etkilediğine dikkat çekiyor. İşletme sahipleri, yaya geçişlerinde yaşanan zorlukların ortadan kalkması için projenin açıklanan takvime sadık kalınarak tamamlanmasını talep ediyor.

YENİLEME SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin açıklamasına göre, ekipler süreci en kısa sürede bitirebilmek adına sahada yoğun bir mesai harcıyor. Kentin en yoğun ulaşım akslarından biri olan 100. Yıl Bulvarı'nın, bu projenin tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek güçlü bir altyapıya ve güvenli yaya alanlarına kavuşması öngörülüyor.