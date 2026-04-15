Türkiye'nin batı ve güney kıyıları, Kuzey Afrika üzerinden hızla ilerleyen devasa bir toz bulutunun tehdidi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında turizmin gözbebeği Alanya'nın da bağlı olduğu Antalya'nın da bulunduğu toplam 6 il için acil durum niteliğinde 'sarı kod' yayınladı. Hafta ortasından itibaren atmosferi kaplayacak olan yoğun partikül kütlesi, bölgede günlük yaşamı ve ulaşımı durma noktasına getirebilir.

PERŞEMBE GECESİNE KADAR KABUS SÜRECEK

MGM'nin son analizlerine göre, 15 Nisan Çarşamba günü itibarıyla kıyı şeridine ulaşan tehlikeli çöl tozu dalgası, 16 Nisan Perşembe gecesine kadar gökyüzünü esir alacak. Uzmanlar, atmosferi kaplayacak karanlık tabaka nedeniyle görüş mesafesinde ani ve tehlikeli düşüşler yaşanacağı konusunda kesin uyarılarda bulunuyor.

ALANYA DAHİL 6 İL MERCEK ALTINDA

Toz taşınımının en yıkıcı etkilerinin Ege ve Batı Akdeniz hattında hissedileceği açıklandı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla ile birlikte Antalya da doğrudan sarı kodlu risk bölgesinde yer alıyor. Turizm sezonuna hazırlanan ve yerel ekonomisi hareketli olan Alanya'da da yakından izlenen bu gelişme, bölge halkı için kritik bir 48 saatin habercisi niteliğinde.

ÇAMUR YAĞACAK, NEFES ALMAK ZORLAŞACAK

Kıtalararası taşınan bu devasa kütlenin beraberinde getirdiği sağlık riskleri ise endişe verici boyutlarda. Havadaki partikül oranının tehlikeli sınırları aşmasıyla hava kalitesinde sert bir düşüş yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Yetkililer, özellikle astım, alerji ve kronik solunum yolu hastalıkları bulunan bireylerin zorunlu kalmadıkça dışarı adım atmaması gerektiğini şiddetle vurguluyor.

ULAŞIM VE TARIMDA BÜYÜK TEHLİKE

Gökyüzünü kaplayan toz bulutunun beklenen yağış sistemleriyle çarpışması halinde, Alanya ve çevre ilçelerde hayatı felç edebilecek "çamur yağmurları" görüleceği tahmin ediliyor. Bu şiddetli doğa olayının kara ve hava trafiğinde telafisi zor rötarlara ve kazalara zemin hazırlayabileceği; aynı zamanda bölgedeki tarımsal faaliyetlere de ciddi zararlar verebileceği ifade ediliyor.