Siverek ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından eğitim sendikaları güvenlik önlemlerini gündeme taşıdı. 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde yapılan iş bırakma çağrıları, veliler ve öğrenciler için yeni bir belirsizlik başlattı.

Türkiye’de okullarda art arda yaşanan şiddet olayları, eğitim çalışanlarının güvenliği tartışmasını yeniden büyüttü. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan saldırının ardından başlayan tepkiler, Kahramanmaraş’taki kanlı olay sonrası daha da sertleşti. Eğitim alanındaki sendikalar, güvenli okul talebiyle peş peşe açıklamalar yaptı.

Özellikle 15 16 17 Nisan öğretmen iş bırakma kararı başlığı altında kamuoyunda hızla yayılan gelişmeler, velilerin “okullarda ders işlenecek mi” sorusunu da beraberinde getirdi. Net olan şu: Eğitim sendikaları, okullarda şiddetin artık münferit değil, yapısal bir güvenlik sorunu haline geldiğini savunuyor.

EĞİTİM-İŞ’TEN 3 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

Eğitim-İş, yaptığı açıklamada okullarda hem öğrencilerin hem de eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanamadığını belirterek 15, 16 ve 17 Nisan 2026 tarihlerinde 3 gün iş bırakma kararı aldığını duyurdu. Sendika, bu kararın yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda güvenli okul talebinin açık bir ilanı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, eğitimde şiddetin kader gibi gösterilemeyeceği belirtilirken, çocukların yaşam hakkı ile öğretmenlerin can güvenliğinin korunmasının devletin temel sorumluluğu olduğu kaydedildi. Bu çıkış, özellikle son iki günde yaşanan ağır olayların ardından sahada karşılık buldu.

EĞİTİM-SEN’DEN MEB ÖNÜNDE “YAŞAM NÖBETİ” ÇAĞRISI

Eğitim-Sen cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Sendika, daha önce açıklanan iş bırakma kararının ardından, yaşanan yeni saldırılar sonrası 16 ve 17 Nisan için de iş bırakma eylemini genişlettiğini duyurdu. Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlatılan “yaşam nöbeti” için üyelerine ve kamuoyuna çağrı yapıldı.

Böylece eğitim alanında tepkiler tek bir sendika ile sınırlı kalmadı. Türkiye genelinde öğretmenlerin iş bırakma eylemi, eğitim kurumlarında güvenlik açığı iddialarını ülke gündeminin üst sıralarına taşıdı.

VELİLERİN GÜNDEMİNDE AYNI SORU VAR

Yaşanan gelişmelerin ardından birçok ilde veliler, çocuklarının eğitiminin nasıl etkileneceğini araştırmaya başladı. Özellikle devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin katılım oranı, ders akışını doğrudan etkileyebilecek başlıkların başında geliyor.

Birçok aile için mesele artık sadece bir sendikal eylem değil. Çocuğunu sabah okula gönderen bir veli açısından konu doğrudan güvenlik. Okul kapısında kim var, girişte denetim var mı, acil durumda nasıl müdahale edilecek... Asıl tartışma burada düğümleniyor.

OKULLARDA GÜVENLİK TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Sendikaların ortak vurgusu, okullarda şiddetin önlenmesine dönük kalıcı ve etkili bir eylem planının hâlâ ortaya konmaması oldu. Son olaylarla birlikte güvenlik personeli, giriş çıkış denetimi, kriz planı ve okul çevresi güvenliği gibi başlıklar yeniden tartışmaya açıldı.

Okullarda artan şiddet sonrası öğretmenlerin iş bırakma kararı, yalnızca birkaç gün sürecek bir protesto olarak değil, eğitim sistemindeki güvenlik zaaflarına dönük güçlü bir uyarı olarak okunuyor.

Konuya ilişkin gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.