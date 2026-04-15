Kahramanmaraş’ta bir ortaokuldan gelen silah sesi ihbarı sonrası bölgede panik yaşandı. Polis ekipleri okulları boşaltmaya başladı, güvenlik önlemleri artırıldı.

Kahramanmaraş’ta okulda silah sesi duyuldu iddiası, kısa sürede kent genelinde büyük bir tedirginliğe neden oldu. Öğrenciler ve öğretmenler hızla güvenli alanlara yönlendirilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OKULDA SİLAH SESLERİ PANİK YARATTI

İlk bilgilere göre kent merkezindeki bir ortaokulda duyulan silah sesleri üzerine okul içinde kısa süreli panik yaşandı. Öğretmenler öğrencileri sınıflardan çıkararak daha güvenli alanlara yönlendirdi. Veliler ise gelişmeleri öğrenmek için okullara akın etti.

POLİS VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından Emniyet ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Okul çevresi güvenlik çemberine alınırken, giriş-çıkışlar kontrollü şekilde kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler okul içinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

OKULLARDA TAHLİYE KARARI

Yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik gerekçesiyle bazı okulların boşaltıldığı öğrenildi. Öğrenciler kontrollü şekilde okuldan çıkarılırken, ailelere bilgi verilmeye başlandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın nedeni ve detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri okul binasında ve çevresinde incelemelerini sürdürüyor. Yetkililerin gün içinde açıklama yapması bekleniyor.