Antalya’da eğitim sendikalarının 15, 16 ve 17 Nisan tarihleri için aldığı iş bırakma kararı, kentteki veliler ve öğrenciler açısından yeni bir belirsizlik yarattı. Son günlerde Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan okul içi şiddet olayları sonrası alınan karar, Antalya’da da yakından takip ediliyor.

ANTALYA’DA DERS AKIŞI NASIL ETKİLENECEK?

Kent genelinde devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin eyleme katılım oranı, derslerin işlenip işlenmeyeceğini belirleyecek en önemli faktör olarak öne çıkıyor. Bazı okullarda derslerin aksaması ihtimali bulunurken, idarelerin alternatif planlar üzerinde çalıştığı öğrenildi. Özellikle çalışan veliler, çocuklarını okula gönderip göndermeme konusunda kararsız kalırken, okul yönetimlerinden yapılacak bilgilendirmeler yakından izleniyor.

GÜVENLİK TARTIŞMASI ANTALYA’DA DA GÜNDEMDE

Eğitim sendikaları, yaşanan şiddet olaylarının ardından okullarda güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını savunuyor. Antalya’daki eğitimciler de benzer şekilde okul giriş çıkış kontrolleri, güvenlik personeli eksikliği ve kriz yönetimi konularının yeniden ele alınması gerektiğini dile getiriyor. Veliler açısından ise konu sadece eğitim değil, doğrudan çocukların güvenliği. Okul çevresindeki denetimlerin artırılması ve somut önlemler alınması talepleri öne çıkıyor.

GÖZLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA

Antalya’da eğitim camiası, eylem sürecinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara odaklandı. Alınacak kararların hem eğitim sürecini hem de güvenlik politikalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.