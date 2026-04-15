Galatasaray’ın eski milli futbolcularından Sabri Sarıoğlu hakkında sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündeme oturdu. Sarıoğlu’nun özel hayatına ilişkin paylaşımlar, kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken konu kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Lara Aslan isimli bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Sabri Sarıoğlu ile geçmişte bir ilişki yaşadığını öne sürdü. Paylaşımlarda, taraflar arasında geçtiği iddia edilen mesajlara da yer verildi. Aslan, söz konusu ilişki sürecinde fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia ederken, sağlık sorunları yaşadığını ve maddi alacaklarının bulunduğunu öne sürdü. Ayrıca konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

CİDDİ SUÇLAMALAR GÜNDEM OLDU

Paylaşımlarda yer alan ifadelerde, Sarıoğlu’nun evliliği devam ederken başka bir ilişki yaşadığı iddia edilirken, Aslan’ın açıklamalarında hamilelik ve sağlık sorunlarına ilişkin iddialar da dikkat çekti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu iddialar, özellikle spor camiasında ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddiaların ardından gözler Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu cephesine çevrildi. Ancak haberin hazırlandığı saat itibarıyla taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar, bu tür iddiaların hukuki süreç tamamlanmadan kesinlik taşımadığını hatırlatırken, konunun yargıya taşınması halinde detayların netleşmesi bekleniyor.

KAMUOYUNDA YANKI BULDU

Sosyal medya üzerinden yayılan iddialar, kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Bir kesim iddiaların araştırılması gerektiğini savunurken, bir kesim ise hukuki sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini dile getiriyor. Olayın ilerleyen günlerde yapılacak açıklamalar ve olası hukuki gelişmelerle daha da netleşmesi bekleniyor.