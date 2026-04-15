Tam Finans, Alanya’daki yeni şubesini törenle hizmete açtı. Şirket, Antalya’daki hizmet ağını büyütürken özellikle mikro KOBİ’ler ve küçük esnafın finansmana daha hızlı ulaşmasını hedeflediğini açıkladı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde Tam Finans’ın yeni şubesi düzenlenen törenle açıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki açılışa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Tam Finans Alanya Şube Müdürü Nazifer Kılınç ve kentteki iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Şirket yetkililerinin verdiği bilgilere göre Alanya şubesi, Tam Finans’ın 50’nci şubesi olarak faaliyete başladı. Böylece şirket Antalya’daki ikinci hizmet noktasını devreye almış oldu.

ALANYA’DA HANGİ İHTİYACA ODAKLANACAK?

Yeni şubenin özellikle mikro KOBİ’ler, küçük esnaf ve bölgedeki ticari işletmelerin nakit akışına destek vermesi amaçlanıyor. Turizm ve tarım hareketliliğiyle öne çıkan Alanya’da işletmelerin finansmana daha hızlı ve erişilebilir şekilde ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu, özellikle sezonluk çalışan ya da tahsilat-vade dengesinde zorlanan küçük işletmeler için doğrudan önemli. Çünkü Alanya’da ticaretin ritmi yüksek ama ödeme döngüsü her zaman aynı hızda yürümüyor.

ŞİRKETTEN BÜYÜME MESAJI

Açılışta konuşan Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan, geçen yıl 10 yeni şube açtıklarını, bu yıl da benzer bir büyüme planladıklarını söyledi. Çelikcan, yıl sonuna kadar 60 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Çelikcan ayrıca sahadaki mobil ekip sayısını artıracaklarını ifade ederek, şubeleşmenin yanında yerinde müşteri temasıyla da büyümeyi sürdüreceklerini anlattı.

TAM FİNANS HANGİ ALANDA HİZMET VERİYOR?

Tam Finans, faktoring alanında faaliyet gösteren şirketler arasında yer alıyor. Şirket yetkililerinin verdiği bilgiye göre firma, Türkiye genelinde 34 ilde 50 şube ve yaklaşık 1200 çalışanla hizmet sunuyor. Geçen yıl 67 bin müşteriye yaklaşık 2,5 milyar dolarlık finansman sağlandığı açıklandı.

Yine şirket açıklamasına göre son 12 ayda 70 binden fazla firmaya 3 milyar dolara yakın finansman desteği verildi. Açıklamada, özellikle ticari hayatın içinde yer alan küçük işletmelere hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunmanın hedeflendiği vurgulandı.

FAKTORİNG SEKTÖRÜNDE REKABET VURGUSU

Çelikcan, faktoring sektöründe çok sayıda şirket bulunduğunu ve Tam Finans’ın işlem hacmi ile öne çıktığını söyledi. Şirketin kendi geliştirdiği skorlama sistemleri, dijital süreçler ve saha organizasyonuyla hizmet verdiği ifade edildi.

Bir yandan dijital hız, bir yandan sahadaki temas. Alanya gibi ticaretin canlı olduğu bir yerde şirketlerin tam da bu iki başlığa baktığı biliniyor.

ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Alanya’da yeni bir finans şubesinin açılması, özellikle banka dışı finansman kanallarına ihtiyaç duyan işletmeler açısından yeni bir alternatif anlamına geliyor. Turizm, tarım, tedarik ve küçük ölçekli ticaret yapan firmalar için kısa sürede finansmana erişim, günlük işleyişte belirleyici olabiliyor.

İlçede ticari hareketlilik yüksek olsa da küçük işletmelerin tahsilat ve ödeme dengesi zaman zaman baskı oluşturabiliyor. Yeni şubenin bu noktada bölgedeki esnaf ve işletmelere daha yakın hizmet vermesi bekleniyor.