Son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var, kentte eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş’ta okulda yaşanan silahlı saldırı sonrası bilanço ağırlaşıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.

Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre yaşamını yitirenlerin 8’i öğrenci, 1’i öğretmen. Olayda ayrıca 6’sı ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin 14 yaşında ve aynı okulda öğrenci olduğu öğrenildi. Bakan Çiftçi, olayın bireysel bir saldırı olduğunu, terör bağlantısı bulunmadığını ifade etti.

Saldırganın okul içinde iki ayrı sınıfa girerek ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

KENTTE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan olayın ardından Kahramanmaraş genelinde eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. Güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların durumu yakından takip ediliyor.