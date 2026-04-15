Alanya’da bir ortaokulda Kesici aletle haraç istendiği ve kantinlerde fahiş fiyatlarla satış yapıldığı iddiasıyla bir internet sitesi tarafından ortaya ayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve olay hakkında adli kovuşturmanın devam ettiği açıklandı.

OKUL EN GÜVENLİ OKULLARDAN BİRİ

Yetkililerin açıklamasına göre adı geçen ortaokulunda bir öğrencinin ailesi ve okul yönetimi ters düşünce aile tarafından Alanya'nın en güvenlikli okullarından biri olan okulun adının lekelenmeye çalışıldığı iddia edildi.