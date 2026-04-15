Geçtiğimiz kış sezonunda Gazipaşa-Ankara uçuşlarının durdurulmasının bölge turizmi ve ulaşım ağı açısından büyük bir hata olduğunu kamuoyuyla paylaşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), seferlerin daha verimli hale gelmesi adına sürecin takipçisi olmayı sürdürüyor. Kış dönemindeki iptallerin ardından 3 Nisan itibarıyla yeniden başlayan seferlerde yaşanan uçuş saati dezavantajı, 1 Mayıs’ta yapılacak güncellemeyle ortadan kalkıyor. Yeni tarifeye göre AJet uçuşları haftanın üç günü (Perşembe, Cuma ve Pazar) gündüz saatlerine (12:35 ve 13:25) alınarak yolcular için çok daha erişilebilir hale getirildi.



GÜNDÜZ UÇUŞLARI KIŞ SEZONU İÇİN DOMİNO ETKİSİ YARATACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, başkent ile Alanya arasındaki hava köprüsünün canlı tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kış aylarında alınan iptal kararının bölge dinamikleriyle uyuşmadığını daha önce de dile getirdiklerini hatırlatan Gencelli, şu ifadeleri kullandı:

"Kış döneminde bu önemli hattın kapatılmasının büyük bir eksiklik ve hata olduğunu açıkça ifade etmiştik. Beklentiler sonucunda uçuşların 3 Nisan itibarıyla yeniden başlaması hepimizi sevindirdi ancak ilk etapta belirlenen uçuş saatleri, yolcularımızın günlük planlamalarına pek uygun görünmüyordu. Bu durum doğal olarak talebi de baskılıyordu. Sürecin yakından takip edilmesi sonucunda, AJet'in 1 Mayıs itibarıyla uçuşlarını Perşembe, Cuma ve Pazar günleri 12:35 ve 13:25 gibi yolcularımız için çok daha cazip ve verimli olan gündüz saatlerine alması oldukça sevindirici bir gelişmedir. Alınan bu doğru karar sadece yaz ve bahar ayları için değil, aynı zamanda bir domino etkisi yaratarak önümüzdeki kış sezonundaki talebi ve doluluk oranlarını da kalıcı olarak artıracaktır."

Gencelli, Ankara hattının güçlü ve erişilebilir olmasının Alanya'nın ulaşım vizyonu açısından kritik olduğunu belirterek, bu olumlu adımın hem iç turizm hareketliliğine hem de vatandaşların başkente ulaşımına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.