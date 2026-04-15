Onikişubat’taki Ayşel Çalık Ortaokulunda düzenlenen saldırıda bilanço ağırlaştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta bir okula yönelik silahlı saldırı Türkiye’yi sarsan bir tabloya dönüştü. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayşel Çalık Ortaokulunda düzenlenen saldırıda ilk açıklamaların ardından bilanço ağırlaştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, olayda biri öğretmen olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silah seslerinin ardından çocuklarından haber almak isteyen veliler hızla okula yöneldi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde yaralıların sedyelerle ambulanslara taşındığı görüldü.

SALDIRGANIN ÖĞRENCİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Valilikten yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişinin sekizinci sınıf öğrencisi İ.A.M olduğu bildirildi. Şahsın okula 5 silah ve 7 şarjörle geldiği ve iki sınıfı hedef aldığı ifade edildi.

Saldırganın olay sırasında hayatını kaybettiği de aktarıldı.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlunun bölgeye gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

7 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ, YAYIN YASAĞI KARARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili olarak 7 savcının görevlendirildiğini açıkladı. Soruşturmanın selameti için yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.

DÜN ŞANLIURFA’DA DA BENZER SALDIRI YAŞANMIŞTI

Öte yandan dün Şanlıurfa Siverek’te bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanmış, saldırgan yaşamına son vermişti. İki gün üst üste yaşanan bu olaylar, okul güvenliğini yeniden ülke gündemine taşıdı.