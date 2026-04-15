Türkiye genelinde eğitim sendikalarının aldığı 3 günlük iş bırakma kararı, Alanya’da da eğitim sürecini doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan okul içi şiddet olaylarının ardından alınan karar, ilçede velilerin gündemine oturdu.

ALANYA’DA OKULLARDA SON DURUM NE?

Alanya’daki devlet okullarında öğretmenlerin eyleme katılım oranı, derslerin işlenip işlenmeyeceğini belirleyecek. Bazı okullarda derslerin sınırlı şekilde devam etmesi beklenirken, bazı okullarda ise aksama ihtimali bulunuyor. Turizm sezonuna hazırlanan kentte çalışan aileler açısından bu durum ayrıca önem taşıyor. Çocuğunu okula gönderen veliler, gün içinde nasıl bir eğitim akışı olacağını merak ediyor.

VELİLERİN ÖNCELİĞİ GÜVENLİK

Alanya’da velilerin gündeminde yalnızca dersler yok. Okullarda güvenlik önlemleri de en az eğitim kadar tartışılıyor. Giriş çıkış kontrolleri, güvenlik görevlisi varlığı ve acil durum planları gibi başlıklar yeniden sorgulanıyor. İlçede eğitimciler de, yaşanan olayların ardından daha güçlü ve kalıcı güvenlik adımları atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

ALANYA’DA EKONOMİK VE SOSYAL ETKİ

Eğitimde yaşanan bu tür gelişmeler, Alanya gibi yoğun çalışan nüfusa sahip bir turizm kentinde günlük hayatı da etkiliyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan aileler için çocukların okul durumu doğrudan planlamaları etkileyen bir unsur haline geliyor. Bu nedenle iş bırakma süreci yalnızca bir sendikal eylem değil, kent yaşamını da etkileyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Alanya’da hem eğitimciler hem de veliler, sürecin nasıl ilerleyeceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Alınacak kararların eğitim güvenliği konusunda yeni bir yol haritası oluşturması isteniyor.