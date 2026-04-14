Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulda meydana gelen şiddet olayı, Türkiye genelinde büyük bir infiale yol açtı. Eğitim camiasını derinden sarsan bu elim saldırının ardından, yetkili eğitim sendikaları art arda tarihi kararlara imza attı. Yaşanan vahim olayı protesto etmek ve can güvenliği endişesine dikkat çekmek amacıyla alınan ülke genelindeki "iş bırakma" eylemi, Alanya'daki eğitim kurumlarında da adeta deprem etkisi yarattı.

ALANYA'DAKİ VELİLERE ACİL MESAJLAR GİDİYOR

Alanya'da binlerce öğrenciyi ve aileyi yakından ilgilendiren dev eylemin yankıları hızla hissedildi. Alanya'da birçok öğretmen, sendikaların aldığı bu radikal karar doğrultusunda 15 Nisan 2026 Çarşamba günü okullara gitmeyeceğini duyurdu. Akşam saatlerinde Alanya'daki velilerin iletişim gruplarına öğretmenlerden peş peşe uyarı mesajları düşmeye başladı. Öğretmenler velilere gönderdikleri mesajlarda, Siverek'teki elim olayı gerekçe göstererek ülke çapındaki iş bırakma eylemine katılacaklarını ve okullarda bulunmayacaklarını kesin bir dille bildirdi.

HANGİ SENDİKA KAÇ GÜN İŞ BIRAKACAK?

Eğitimde şiddet olaylarına karşı ayağa kalkan dev sendikalar, eylem planlarını ve sürelerini de netleştirdi. Alınan karara göre Eğitim Bir-Sen, Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma kararı aldı. Tepkiyi daha da sertleştiren Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim Gücü Sen, Mil Maarif-Sen ve Anadolu Eğitim-Sen ise eylem süresini 2 gün olarak açıkladı. Ortaya çıkan bu tablo, Alanya'da okulların boş kalacağını ve önümüzdeki iki gün boyunca eğitimde ciddi aksamaların yaşanacağını gözler önüne serdi.