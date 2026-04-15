KURYELERİN zorlu şartlar altında hizmet verdiğini vurgulayan Özdemir, “Bizler iki teker üzerinde can taşıyan emekçileriz. Ancak her geçen gün artan maliyetler ve yeni zorunluluklar karşısında ayakta kalmak imkânsız hale geliyor” ifadelerini kullandı.

‘HER YENİ DÜZENLEME YENİ BİR YÜK’

Sektöre getirilen yükümlülüklerin her geçen gün arttığını belirten Özdemir, daha önce hayata geçirilen UTSS, P1 Yetki Belgesi, çanta demiri uygulaması ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi zorunluluklara uyum sağladıklarını hatırlattı. Ancak şimdi gündeme gelen SRC Kurye Belgesi’nin yeni bir maliyet ve zaman kaybı oluşturduğunu dile getirdi. SRC belgesi için kuryelerin en az 3 gün çalışamayacağını dile getiren Özdemir, bunun ciddi bir gelir kaybı anlamına geldiğini söyledi. ‘Bir kurye için 3 gün kontak kapatmak; Bağ-Kur primini, yakıtını ya da motor taksitini ödeyememek demektir’ dedi.

'MALİYETLER ARTIYOR, KAZANÇ ERİYOR'

Motosiklet fiyatlarının yükseldiğine ve ekipman maliyetlerinin katlandığına dikkat çeken Özdemir, kazancın büyük kısmının vergi ve giderlere gittiğini belirtti. “Kask ve koruyucu ekipmanlarımızı yenileyemez hale geldik” diye konuştu. Federasyonun taleplerini sıralayan Özdemir, özellikle güvenlik ekipmanlarında KDV indirimi yapılmasını, SRC süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve kurye esnafına mali destek sağlanmasını istedi. ‘Biz bu ülkenin lojistik damarlarıyız. Hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz’ diyen Özdemir, motokuryeleirn yüklerinin hafifletilmesini talep etti.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR