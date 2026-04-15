Alanya’nın Hocalar Mahallesi’nde mahalle sakinleri, eski muhtar İ.Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre İ.Ç., son seçimde muhtarlığı Saadet Arıcan’a kaybettikten sonra mahallede yaşayan vatandaşları ve yeni muhtarı çeşitli konularda şikayet etmeye başladı. Yaklaşık 50 kişi adliye önünde toplanarak açıklama yaptı.

Mahalle sakinleri, yıllardır kullandıkları evler, bahçeler ve yayla alanlarıyla ilgili sürekli şikayetlerle karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. Vatandaşlar, İ.Ç.’nin seçimden sonra kendilerini zor durumda bıraktığını savunarak yetkililerden konunun araştırılmasını istedi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Arıcan, atalarından kalan yerlerin bile şikayet edildiğini söyledi. Salih Arıcan ise birçok evin elektrik ve su aboneliğinin daha önce verildiğini belirterek, şimdi aynı yerler için şikayette bulunulmasına tepki gösterdi.

İ.Ç.’nin kardeşi Mustafa Çetin de ağabeyinin mahalle halkını sürekli şikayet ettiğini iddia etti. Mahalle sakinleri, olayın köyde huzursuzluğa neden olduğunu belirterek sürecin takipçisi olacaklarını söyledi